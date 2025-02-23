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Bir İçerik Üreticisinin "200 TL mi Sürpriz Kutu mu?" Videosuna Dahil Ettiği Teyze Sözleriyle Kalpleri Acıttı

Bir İçerik Üreticisinin "200 TL mi Sürpriz Kutu mu?" Videosuna Dahil Ettiği Teyze Sözleriyle Kalpleri Acıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 16:29

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizdeki ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen de emekliler oluyor. Onlar, bu zorlu ekonomik koşulların altında yaşam mücadelesi verirken, hayatlarını idame ettirmek için çabalıyor. Bu durum, emeklilerin yaşam kalitesini düşürürken, aynı zamanda onların geleceğe dair umutlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGVmIeYoLt-/
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'akifydrmm' isimli içerik üreticisi, bir teyzeye sürpriz kutu ya da 200 TL teklif etti.

'akifydrmm' isimli içerik üreticisi, bir teyzeye sürpriz kutu ya da 200 TL teklif etti.

Teyze emekli olduğunu, kirayı ödemekte zorlandığını bu sebeple 200 TL'yi almak istediğini söyleyince içerik üreticisi sürpriz kutudaki altını da verdi.

Teyze emekli olduğunu, kirayı ödemekte zorlandığını bu sebeple 200 TL'yi almak istediğini söyleyince içerik üreticisi sürpriz kutudaki altını da verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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