Bir İçerik Üreticisinin "200 TL mi Sürpriz Kutu mu?" Videosuna Dahil Ettiği Teyze Sözleriyle Kalpleri Acıttı

Ülkemizdeki ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen de emekliler oluyor. Onlar, bu zorlu ekonomik koşulların altında yaşam mücadelesi verirken, hayatlarını idame ettirmek için çabalıyor. Bu durum, emeklilerin yaşam kalitesini düşürürken, aynı zamanda onların geleceğe dair umutlarını da olumsuz yönde etkiliyor.