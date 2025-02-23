Tatlı Çocuğun Hassas Kalpli Hareketi, Hepimizi Duygulandırdı!

TikTok’ta hızla yayılan bir akım, tatlı bir çocuğun hassas kalpli hareketiyle izleyenleri duygulandırdı. Kamera karşısına geçen anne ve baba, çocuğa küçük bir şaka yapmak istediler. Aile üyelerinin önünde birer tabak bulunurken, annenin tabağında bir, çocuğun tabağında iki çikolata, babanın tabağında ise hiç çikolata yoktu.
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Bu durumu fark eden minik çocuk, babasının tabağını görünce duygusal bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu.
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Duygusal tepkisini gizlemeyen çocuk, hemen tabağındaki bir çikolatayı alarak babasına verdi. Bu hassas kalpli hareket, içimizi sıcacık yaptı.
İşte o anlar👇📹
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