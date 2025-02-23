onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tatlı Çocuğun Hassas Kalpli Hareketi, Hepimizi Duygulandırdı!

Tatlı Çocuğun Hassas Kalpli Hareketi, Hepimizi Duygulandırdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 23.02.2025 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

TikTok’ta hızla yayılan bir akım, tatlı bir çocuğun hassas kalpli hareketiyle izleyenleri duygulandırdı. Kamera karşısına geçen anne ve baba, çocuğa küçük bir şaka yapmak istediler. Aile üyelerinin önünde birer tabak bulunurken, annenin tabağında bir, çocuğun tabağında iki çikolata, babanın tabağında ise hiç çikolata yoktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu durumu fark eden minik çocuk, babasının tabağını görünce duygusal bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Bu durumu fark eden minik çocuk, babasının tabağını görünce duygusal bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Duygusal tepkisini gizlemeyen çocuk, hemen tabağındaki bir çikolatayı alarak babasına verdi. Bu hassas kalpli hareket, içimizi sıcacık yaptı.

Duygusal tepkisini gizlemeyen çocuk, hemen tabağındaki bir çikolatayı alarak babasına verdi. Bu hassas kalpli hareket, içimizi sıcacık yaptı.

Paylaşılan video, izleyen herkesin duygusal yorumlarıyla doldu taştı!

İşte o anlar👇📹

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Palpito

Seni yiyebilir miyim tatlı çocuk güzel kalplim benim