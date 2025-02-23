Tatlı Çocuğun Hassas Kalpli Hareketi, Hepimizi Duygulandırdı!

TikTok’ta hızla yayılan bir akım, tatlı bir çocuğun hassas kalpli hareketiyle izleyenleri duygulandırdı. Kamera karşısına geçen anne ve baba, çocuğa küçük bir şaka yapmak istediler. Aile üyelerinin önünde birer tabak bulunurken, annenin tabağında bir, çocuğun tabağında iki çikolata, babanın tabağında ise hiç çikolata yoktu.