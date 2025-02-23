Ümraniye’de Kar Şakası Kötü Bitti: Dev Kar Topu Arabanın Camını Kırdı!

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı, vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, bazıları şaka dozunu biraz fazla kaçırdı. İstanbul Ümraniye’de yaşanan olayda, bir kişi arkadaşına komik bir şaka yapmak isterken beklenmedik bir sonla karşılaştı. Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen genç, klasik bir kar topu şakası yapmaya karar verdi. Ancak bu kez işler biraz farklı ilerledi.