Ümraniye’de Kar Şakası Kötü Bitti: Dev Kar Topu Arabanın Camını Kırdı!

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı, vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, bazıları şaka dozunu biraz fazla kaçırdı. İstanbul Ümraniye’de yaşanan olayda, bir kişi arkadaşına komik bir şaka yapmak isterken beklenmedik bir sonla karşılaştı. Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen genç, klasik bir kar topu şakası yapmaya karar verdi. Ancak bu kez işler biraz farklı ilerledi.
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Küçük bir kar topu yerine devasa bir kar yığını hazırlayan kişi, hedef olarak bir arabanın camını seçti.
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Şaka amacıyla fırlatılan dev kar topu, beklenmedik bir şekilde arabanın camını kırınca ortalık bir anda karıştı.
İşte o anlar👇📹
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