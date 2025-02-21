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Bolu'da Okul Müdüründen Öğrencilere Sürpriz Kar Topu Oynama İzni!

Bolu'da Okul Müdüründen Öğrencilere Sürpriz Kar Topu Oynama İzni!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 17:36

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Bolu Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda öğrenciler, okul müdürünün sürpriz anonsuyla kar topu savaşı yapma fırsatı buldu. Kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrenciler ders işlediği sırada okul müdürü İsmail Doğangün, mikrofonu eline alarak tüm okula 'Camdan dışarıya bakın bakalım, çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya?' şeklinde bir anons yaptı.

Kaynak: https://www.haberler.com/guncel/okul-...
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Öğrenciler, müdürlerinin teklifine coşkuyla yanıt vererek, dışarı çıkarak kar topu oynamaya başladılar.

Öğrenciler, müdürlerinin teklifine coşkuyla yanıt vererek, dışarı çıkarak kar topu oynamaya başladılar.

Gerede ilçesinde son iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, okuldaki dersler devam eden öğrencilere bu sürpriz anons moral kaynağı oldu.

Gerede ilçesinde son iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, okuldaki dersler devam eden öğrencilere bu sürpriz anons moral kaynağı oldu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Davonn Davonn

vay be, bizim zamanımızda kartopu oynadık diye müdür bizi döverdi. Sanki ülkeyi böldük.