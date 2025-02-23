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Hatay'da Firari Angus Şehirde Kaosa Neden Oldu: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'da Firari Angus Şehirde Kaosa Neden Oldu: Bir Kişi Yaralandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 16:19

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yurt dışından getirilen bir angus, gemiden tıra sevk edilirken kaçarak şehirde adeta tur attı. Yaklaşık üç saat boyunca caddelerde koşuşturan firari angus, trafiği birbirine kattı. Kentin en işlek caddelerinde hızla ilerleyen angus, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/hatay-haberler...
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Kaçış anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, angusun kaldırımda yürüyen bir kişiyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçış anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, angusun kaldırımda yürüyen bir kişiyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçak angus yetkililer tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçak angus yetkililer tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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