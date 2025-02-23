Hatay'da Firari Angus Şehirde Kaosa Neden Oldu: Bir Kişi Yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yurt dışından getirilen bir angus, gemiden tıra sevk edilirken kaçarak şehirde adeta tur attı. Yaklaşık üç saat boyunca caddelerde koşuşturan firari angus, trafiği birbirine kattı. Kentin en işlek caddelerinde hızla ilerleyen angus, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.