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Üşümelerine Dayanamadı: Beslediği Kurt Sürüsüne Sıcak Yuvasını Açan Koca Yürekli İnsan

Üşümelerine Dayanamadı: Beslediği Kurt Sürüsüne Sıcak Yuvasını Açan Koca Yürekli İnsan

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 18:17

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Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları da zor durumda bırakırken, yardım eli uzatan koca yürekli insanlar da var. Onlardan biri de sokakta üşüyen kurt sürüsüne evini açan kişi oldu. O anlar @gencmotto isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Beslediği kurt sürüsünün üşümesine dayanamayan kişi, kurtlara sıcak yuvasını açarak izleyenleri duygulandırdı.

Beslediği kurt sürüsünün üşümesine dayanamayan kişi, kurtlara sıcak yuvasını açarak izleyenleri duygulandırdı.

Kurtların içeri girmesiyle ortaya içimizi ısıtan görüntüler çıktı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kurtların içeri girmesiyle ortaya içimizi ısıtan görüntüler çıktı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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