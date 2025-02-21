Üşümelerine Dayanamadı: Beslediği Kurt Sürüsüne Sıcak Yuvasını Açan Koca Yürekli İnsan

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları da zor durumda bırakırken, yardım eli uzatan koca yürekli insanlar da var. Onlardan biri de sokakta üşüyen kurt sürüsüne evini açan kişi oldu. O anlar @gencmotto isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.
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Beslediği kurt sürüsünün üşümesine dayanamayan kişi, kurtlara sıcak yuvasını açarak izleyenleri duygulandırdı.
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Kurtların içeri girmesiyle ortaya içimizi ısıtan görüntüler çıktı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.
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