Şakir Paşa Ailesi'nde Rol Alan Paşa'nın Influencer Torunu, Yayın Durdurma Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu!

'Dün akşamdan beri suçlayan, küfür eden, garip mesajlar yorumlar geliyor. Öncelikle bu üslupla gelen herkesi engelliyorum.

Şakir Paşa ailesi geniş bir aile. Dün yapılan açıklamanın altında kimlerin diziyle ilgili yasal bir süreçte oldukları isim isim yazıyor.

Ben diziyle ilgili fikirlerimi daha önce de paylaşmıştım. Tekrarlayayım. Füreya’nın en büyük hayali sanatın müzelere hapsolmaması, evlere girmesiydi. Bunun için hepimizin geçtiği yerlere seramik panolar yaptı. Fincanlar, tabaklar tasarladı. İşte tam bu sebepten bu ailenin güçlü kadınlarının, aileden biri olarak imrendiğim müthiş yeteneklerinin, sanatlarının, bir çok eser ve fayda yaratmış her bireyinin, her eve girmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Bu yüzden diziye konuk oyuncu olmam teklif edildiğinde de gönüllü olarak kabul ettim, keyifle yer aldım.

Ben de gelişmeleri sizin gibi takip edeceğim 🌸'