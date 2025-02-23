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Şakir Paşa Ailesi'nde Rol Alan Paşa'nın Influencer Torunu, Yayın Durdurma Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu!

Şakir Paşa Ailesi'nde Rol Alan Paşa'nın Influencer Torunu, Yayın Durdurma Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 20:16

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Halikarnas Balıkçısı'nın torunlarının açtığı dava ile sık sık gündeme gelen dizi, Büyükada'da bulunan ve çekimlerinin yapıldığı köşkün yanmasıyla bir süre çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı. Çok geçmeden RTÜK'ten 'manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma' cezası alan dizi, bir de ailenin açtığı dava sonucu program durdurma cezası almıştı. Daha önce dizide rol alan Füreya Koral'ın Influencer torunu Serra Şenol Boyvat, ailenin açtığı bu davayla ilgili ilk kez yorum yaptı.

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Yayın hayatına NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa Ailesi, kısa sürede beğeni toplamayı başarmıştı.

Yayın hayatına NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa Ailesi, kısa sürede beğeni toplamayı başarmıştı.

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesi ve hayatından uyarlanan dizinin konusu izleyicide büyük merak uyandırmıştı.

Hikayesi merak edilmesine rağmen, dizi ekranların en 'şanssız' yapımlarından biri oldu.

Hikayesi merak edilmesine rağmen, dizi ekranların en 'şanssız' yapımlarından biri oldu.

Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmadı desek pek de abartmış olmayız. Torunların dava açması, çekimlerin yapıldığı köşkün yanması, RTÜK cezası derken dizi bir türlü akışında yayınlanamadı!

Dizi henüz yayınlanmaya başlamadan, Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı haberi geldi.

Dizi henüz yayınlanmaya başlamadan, Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı haberi geldi.

Dizinin tanıtımlarında Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, babası Şakir Paşa'yı eşiyle ilişkisi olduğu sebebiyle öldürdüğüne dair bilgiler geçiyordu. Bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları, oldukça önemli sanatçılar barındıran bu ünlü ailenin itibarını zedelediği gerekçesiyle diziye dava açmışlardı.

Şakir Paşa'nın torunları ve yapım arasında karşılıklı açıklamalarla geçen süreçte bir de dizi setinde yangın çıktı.

Şakir Paşa'nın torunları ve yapım arasında karşılıklı açıklamalarla geçen süreçte bir de dizi setinde yangın çıktı.

Ancak bu oldukça büyük, çekimlerin yapıldığı platoyu kapsayan ve köşkü küle çevirecek büyüklükte bir yangındı. Gece 1'de çıkan sonucu köşkten geriye yalnızca bir iskelet kalmış, bu da çekimlerin birkaç hafta ara vermesine ve dizinin de yaklaşık 1 ay yayınlanamamasına yol açmıştı.

Dizinin yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından olaylar gelişti, Şakir Paşa'nın Rozali ile ilişkisinin ardından Aniesi ile birlikte olması ortalığı karıştırdı!

Dizinin yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından olaylar gelişti, Şakir Paşa'nın Rozali ile ilişkisinin ardından Aniesi ile birlikte olması ortalığı karıştırdı!
onedio.com

Ailenin henüz tanıtım aşamasındayken karşı çıktığı gelişmeler dizide bir bir yaşanmaya başlayınca tepki de giderek arttı. Yapımın doğrudan gerçek hayatı yansıtmadığı ve esinlenildiğine dair ifadeleri de yeterli olmadı ve bu durum aileyi epey öfkelendirdi.

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Tepki yalnızca aile tarafında olmadı. İzleyicinin büyük bir bölümü de kayınpeder-gelin arasındaki bu yasak aşka epey tepkili yaklaştı.

Tepki yalnızca aile tarafında olmadı. İzleyicinin büyük bir bölümü de kayınpeder-gelin arasındaki bu yasak aşka epey tepkili yaklaştı.

Tam da ikili arasındaki bu yasak aşkla ilgili gelişmeleri izleyecektik ki RTÜK'ten dizi ile ilgili önemli bir karar geldi. RTÜK, Şakir Paşa Ailesi'ne 'manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma' yaptırımı uyguladığını açıkladı.

Bu haberin üstünden 24 saat bile geçmeden, Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davada karar çıktı.

Bu haberin üstünden 24 saat bile geçmeden, Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davada karar çıktı.

RTÜK'ten 3 kez durdurma cezası alan Şakir Paşa Ailesi, bunun üzerine bir de mahkemeden gelen karar sonucu 1 bölüm durdurma cezası aldı.

Dizinin aldığı bu cezalar sonucu yeni bölüm çekimleri durdu ve eski bölümler silindi.

Dizinin aldığı bu cezalar sonucu yeni bölüm çekimleri durdu ve eski bölümler silindi.

YouTube ve kanalın resmi hesaplarından dizinin geçmiş bölümlerinin silinmesi, izleyicide 'Yeni bölümler gelmeyecek mi?' endişesi yaratsa da, Medyapım'ın 24 Şubat Pazartesi karara itirazda bulunacağı öğrenildi.

Yeni bölümlerle ilgili kararın ne zaman çıkacağı bir bilinmez olsa da, dizinin sevenleri yeni bölümlerin geleceğine dair umutlu.

Yeni bölümlerle ilgili kararın ne zaman çıkacağı bir bilinmez olsa da, dizinin sevenleri yeni bölümlerin geleceğine dair umutlu.

Dizinin tamamen iptal edilmesi ve yayından kaldırılması ihtimali üzerinde durulmazken, yeni bölümlerin ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Tüm bu bilinmezliklerin içinde, Şakir Paşa Ailesi'ne konuk olan ve Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, akrabalarının açtığı davayla ilgili konuştu.

Tüm bu bilinmezliklerin içinde, Şakir Paşa Ailesi'ne konuk olan ve Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, akrabalarının açtığı davayla ilgili konuştu.

Yangın sonrası duran çekimlerin ardından yayınlanan özel bölümde rol alan Boyvat, alınan karar sonrası kendisine pek çok yorum yapıldığını dile getirdi. Kendisinin de suçlandığını ve küfürler edildiğini dile getiren Serra Şenol Boyvat, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Kendisine gelen tepkilerin ardından diziyle ve kararla ilgili görüşlerini paylaşan Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kendisine gelen tepkilerin ardından diziyle ve kararla ilgili görüşlerini paylaşan Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Dün akşamdan beri suçlayan, küfür eden, garip mesajlar yorumlar geliyor. Öncelikle bu üslupla gelen herkesi engelliyorum.

Şakir Paşa ailesi geniş bir aile. Dün yapılan açıklamanın altında kimlerin diziyle ilgili yasal bir süreçte oldukları isim isim yazıyor.

Ben diziyle ilgili fikirlerimi daha önce de paylaşmıştım. Tekrarlayayım. Füreya’nın en büyük hayali sanatın müzelere hapsolmaması, evlere girmesiydi. Bunun için hepimizin geçtiği yerlere seramik panolar yaptı. Fincanlar, tabaklar tasarladı. İşte tam bu sebepten bu ailenin güçlü kadınlarının, aileden biri olarak imrendiğim müthiş yeteneklerinin, sanatlarının, bir çok eser ve fayda yaratmış her bireyinin, her eve girmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Bu yüzden diziye konuk oyuncu olmam teklif edildiğinde de gönüllü olarak kabul ettim, keyifle yer aldım.

Ben de gelişmeleri sizin gibi takip edeceğim 🌸'

Diziyi desteklediğini yaptığı paylaşımla dile getiren ve influencer'lık yapan Bovyat, aile içinde bu konuyla ilgili bir görüş birliği olmadığını da gözler önüne serdi.

Diziyi desteklediğini yaptığı paylaşımla dile getiren ve influencer'lık yapan Bovyat, aile içinde bu konuyla ilgili bir görüş birliği olmadığını da gözler önüne serdi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ailenin verdiği tepki yerinde mi yoksa dizinin yayınlanması 'sanatın' yayılması ve ailenin tanınması için aracı mı olurdu?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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