Şakir Paşa Ailesi'nde Rol Alan Paşa'nın Influencer Torunu, Yayın Durdurma Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu!
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Halikarnas Balıkçısı'nın torunlarının açtığı dava ile sık sık gündeme gelen dizi, Büyükada'da bulunan ve çekimlerinin yapıldığı köşkün yanmasıyla bir süre çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı. Çok geçmeden RTÜK'ten 'manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma' cezası alan dizi, bir de ailenin açtığı dava sonucu program durdurma cezası almıştı. Daha önce dizide rol alan Füreya Koral'ın Influencer torunu Serra Şenol Boyvat, ailenin açtığı bu davayla ilgili ilk kez yorum yaptı.
Yayın hayatına NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa Ailesi, kısa sürede beğeni toplamayı başarmıştı.
Hikayesi merak edilmesine rağmen, dizi ekranların en 'şanssız' yapımlarından biri oldu.
Dizi henüz yayınlanmaya başlamadan, Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı haberi geldi.
Şakir Paşa'nın torunları ve yapım arasında karşılıklı açıklamalarla geçen süreçte bir de dizi setinde yangın çıktı.
Dizinin yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından olaylar gelişti, Şakir Paşa'nın Rozali ile ilişkisinin ardından Aniesi ile birlikte olması ortalığı karıştırdı!
Tepki yalnızca aile tarafında olmadı. İzleyicinin büyük bir bölümü de kayınpeder-gelin arasındaki bu yasak aşka epey tepkili yaklaştı.
Bu haberin üstünden 24 saat bile geçmeden, Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davada karar çıktı.
Dizinin aldığı bu cezalar sonucu yeni bölüm çekimleri durdu ve eski bölümler silindi.
Yeni bölümlerle ilgili kararın ne zaman çıkacağı bir bilinmez olsa da, dizinin sevenleri yeni bölümlerin geleceğine dair umutlu.
Tüm bu bilinmezliklerin içinde, Şakir Paşa Ailesi'ne konuk olan ve Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, akrabalarının açtığı davayla ilgili konuştu.
Kendisine gelen tepkilerin ardından diziyle ve kararla ilgili görüşlerini paylaşan Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Diziyi desteklediğini yaptığı paylaşımla dile getiren ve influencer'lık yapan Bovyat, aile içinde bu konuyla ilgili bir görüş birliği olmadığını da gözler önüne serdi.
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