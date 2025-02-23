Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Leopar dendiğinde akıllara gelen o ikonik isim!
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2. Kelimeler kifayetsiz...
3. Azmine sağlık gerçekten!
4. 😂😂
5. Tam olarak böyleydi...
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6. Tek benzeten o olamaz gibi.
7. 🤣🤣🤣
8. Yine birilerinin Mert Yazıcıoğlu aşkı kabarmış!
9. Gerçekten yeter ama 🤣
10. Hiç şaşmaz bu!
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11. Max bu işin kitabını yazmıştı...
12. Birilerine yeni 'crush' yükleniyor...
13. Tanıdık geldi mi?
14. Pişman değiliz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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