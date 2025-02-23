Kar Eğlencesi Hastanede Bitti: Ordu'da Kızakla Kayan Bir Genç Apartmana Çarptı

Ülkemizin dört bir yanı kar yağışının etkisi altına girdi bildiğiniz üzere. Yoğun kar yağışı, çoğu kişi için kışın en keyifli yanı oldu. 7'den 70'e herkes sokaklara dökülüp karın keyfini çıkarttı. Elbette tatsız olaylar da yaşandı. Bir tatsız haber de Ordu'dan geldi.
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Ordu'da kızakla kayan genç, hızını alamayınca apartmana çarptı.
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Eğlencesi yarım kalan talihsiz genç soluğu hastanede almak zorunda kaldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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