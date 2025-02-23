Kar Eğlencesi Hastanede Bitti: Ordu'da Kızakla Kayan Bir Genç Apartmana Çarptı

Ülkemizin dört bir yanı kar yağışının etkisi altına girdi bildiğiniz üzere. Yoğun kar yağışı, çoğu kişi için kışın en keyifli yanı oldu. 7'den 70'e herkes sokaklara dökülüp karın keyfini çıkarttı. Elbette tatsız olaylar da yaşandı. Bir tatsız haber de Ordu'dan geldi.