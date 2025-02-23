Kocaeli'de Çocuklar Sokaklarına Girmek İsteyen Kar Küreme Aracını Kar Topu Saldırısıyla Uzaklaştırdı

Kar çocuklar için sadece bir hava durumu değil, bir eğlence unsurudur. Kar topu oynamak, kardan adam yapmak, kızakla kaymak gibi eğlenceli aktivitelerle dolu anılar biriktirirler. Bu anılar, onların çocukluk hatıralarında özel bir yer tutar. Karın getirdiği bu eşsiz eğlence, çocukların kış aylarını iple çekmesine neden olur. Okulların da tatil edilmesiyle kış günleri çocuklar için şölene dönüşür.