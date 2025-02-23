Kocaeli'de Çocuklar Sokaklarına Girmek İsteyen Kar Küreme Aracını Kar Topu Saldırısıyla Uzaklaştırdı

Kar çocuklar için sadece bir hava durumu değil, bir eğlence unsurudur. Kar topu oynamak, kardan adam yapmak, kızakla kaymak gibi eğlenceli aktivitelerle dolu anılar biriktirirler. Bu anılar, onların çocukluk hatıralarında özel bir yer tutar. Karın getirdiği bu eşsiz eğlence, çocukların kış aylarını iple çekmesine neden olur. Okulların da tatil edilmesiyle kış günleri çocuklar için şölene dönüşür.
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Kocaeli'de karın keyfini çıkaran çocuklar, sokaklarına girecek olan kar küreme aracını kar topu saldırısıyla engelledi.
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Eğlencelerini böldürmek istemeyen çocukların o anları, izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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