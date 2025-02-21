Erkekler Yine Kendini Kaptırmış: İstanbul'daki Bir Yurtta Kız ve Öğrenciler Arasında Çıkan Kartopu Savaşı

Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Ülkemizin her köşesinde, insanlar karın keyfini doruklarda yaşadı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı. Sokaklar bir eğlence alanına dönmüşten İstanbul'da bir öğrenci yurdundan da eğlenceli görüntüler geldi.
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Kız yurdu ve erkek yurdu öğrencileri arasında büyük bir kartopu savaşı gerçekleşti.
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Erkeklerin olaya kendilerini fazla kaptırıp organize olmaları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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