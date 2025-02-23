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Bu Testi Çöz, 5 Dakikada Hazırlayabileceğin Kahvaltı Tarifini Keşfet!

etiket Bu Testi Çöz, 5 Dakikada Hazırlayabileceğin Kahvaltı Tarifini Keşfet!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 20:31

Herkesin o kahvaltıyı hazır etmek için sabahın erken saatlerinde çok zaman harcamaya mecalinin olmadığı bir dönem olmuştur. Ama merak etme, bu test sayesinde 5 dakikada hazırlayabileceğin pratik, lezzetli ve seni asla zorlamayacak bir kahvaltı tarifine ulaşacaksın!

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Son sorudayız! Kahvaltıyı ne kadar sürede hazırlıyorsun?

Son sorudayız! Kahvaltıyı ne kadar sürede hazırlıyorsun?

Yumurtalı Avokado!

Yumurtalı Avokado!

Besin değeri yüksek, lezzetli ve hızlı pişen bir kahvaltılık için en güzel malzemeler birleşti ve ortaya şahane bir şey çıktı! Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece akşam yemeğinde değil kahvaltıda da yanınızda!

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 adet avokado

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber

  • Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Avokadonun ortasını kesin ve çekirdeğini çıkarın. Avokadonun içinde bir çukur açın, içine yumurtayı kırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine avokadoyu yerleştirin ve 180°C'de 5 dakika pişirin.

  • Piştikten sonra üzerine tuz, karabiber ve pul biber serpin. Hızlı ve lezzetli bir kahvaltı hazır!

Frittata!

Frittata!

Kahvaltının vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtaya farklı bir dokunuş ekledik ve ortaya harika bir lezzet çıktı! Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece akşam yemeğinde değil kahvaltıda da yanınızda!

Hazırlama Süresi: 3 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı süt

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş peynir

  • 1/4 su bardağı doğranmış sebzeler (domates, biber, ıspanak)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Bir kasede yumurtaları çırpın, sütü, peynir, doğranmış sebzeler, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine dökün ve 180°C'de 5 dakika pişirin.

  • Piştikten sonra üzerine dilediğiniz malzemeleri koyun.

  • Frittatanız hazır! Pratik, hızlı ve lezzetli!

Afiyet olsun!

Çıtır Tost!

Çıtır Tost!

'Airfryer'da tost yapılır mı?' sorusuna bu tarif ile net bir cevap veriyoruz: Evet! Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece akşam yemeğinde değil kahvaltıda da yanınızda!

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 2 dilim beyaz peynir

  • 1 dilim domates

  • Birkaç yaprak taze fesleğen

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ekmeğin üzerine peynir, domates ve fesleğen yerleştirin.

  • Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın her iki haznesine tostları yerleştirip 200°C’de 5 dakika pişirin.

Çıtır çıtır tostlarınız hazır! Bu kadar kolay!

Mozzarella Peynirli Zeytinli Ekmek!

Mozzarella Peynirli Zeytinli Ekmek!

Yalnızca 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes kahvaltılıkta dilerseniz süresini uzatarak ekmeğin daha çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece akşam yemeğinde değil kahvaltıda da yanınızda!

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 2 dilim mozzarella peyniri

  • 4-5 adet siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

  • Birkaç dal taze kekik (isteğe bağlı)

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerinin üzerine mozzarella peynirini yerleştirin. Zeytinleri dilimleyip peynirin üzerine koyun.

  • Üzerine taze kekik serpin ve biraz zeytinyağı gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine ekmekleri yerleştirin ve 180°C’de 5 dakika pişirin.

Çıtır çıtır peynirli zeytinli ekmekleriniz hazır!

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Ma Belle
Ma Belle
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