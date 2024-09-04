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MasterChef'te Eleme Potasına Giren Beril Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

MasterChef'te Eleme Potasına Giren Beril Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 10:39

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kadın yarışmacıların yer aldığı kırmızı takım eleme potası için bir araya geldi. Yarışmacılar oy birliğiyle Beril'i potaya gönderirken, Beril gözyaşlarına hakim olamadı.

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MasterChef Türkiye'nin son haftasında mavi ve kırmızı takım, kadın ve erkekler olarak ikiye ayrılarak bir ilk yaşandı.

MasterChef Türkiye'nin son haftasında mavi ve kırmızı takım, kadın ve erkekler olarak ikiye ayrılarak bir ilk yaşandı.

Kazandibi yaparak yarışan yarışmacıların verdiği mücadelede kırmızı takım kaybeden olurken, Nigar ve Beyza potaya giren isimler oldu.

Kazandibi yaparak yarışan yarışmacıların verdiği mücadelede kırmızı takım kaybeden olurken, Nigar ve Beyza potaya giren isimler oldu.

Yemeği geçmeyen Beril'in potaya girdikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başlaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, akıllara geçtiğimiz hafta yaşananlar geldi.

Yemeği geçmeyen Beril'in potaya girdikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başlaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, akıllara geçtiğimiz hafta yaşananlar geldi.

Yemekleri geçmeyen arkadaşı Muratcan yerine haksızca Akın'ı potaya yollayan Beril, Akın'a "Potada güçlenirsin" derken, kendisinin potaya girer girmez ağlamaya başlaması akıllara karmayı getirdi.

Yemekleri geçmeyen arkadaşı Muratcan yerine haksızca Akın'ı potaya yollayan Beril, Akın'a "Potada güçlenirsin" derken, kendisinin potaya girer girmez ağlamaya başlaması akıllara karmayı getirdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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