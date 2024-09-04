Sizce Kim Gidecek? MasterChef Türkiye'de Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!
Sizce Kim Gidecek? MasterChef Türkiye'de Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!
Masterchef Türkiye'de kıyasıya devam eden yarışın kaybedenleri belli oldu. Bu hafta potaya giden isimler herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in dördüncü haftasında yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşamki bölümde düello yapan yarışmacıların karşılaşmasında dokunulmazlığı kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.
Kadınların mücadelesinde ise kazanan Beyza olarak dokunulmazlığı ele geçirip kendini bu hafta korumaya aldı.
Birçok kişi Ayşe'nin gitmesinden endişelenirken haftanın eleme adayları da belli oldu.
Bu hafta potada elenmemek için savaşacak birinci isim adayı Nigar olurken, ikinci eleme adayı ise Beril oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beril potaya girdiğini öğrenince hüngür hüngür ağladı. Sizce bu hafta kim gidecek? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın