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Sizce Kim Gidecek? MasterChef Türkiye'de Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

Sizce Kim Gidecek? MasterChef Türkiye'de Haftanın İlk Eleme Adayları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 08:28

Masterchef Türkiye'de kıyasıya devam eden yarışın kaybedenleri belli oldu. Bu hafta potaya giden isimler herkesi şaşırttı.

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MasterChef'in dördüncü haftasında yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldılar.

MasterChef'in dördüncü haftasında yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldılar.

Dün akşamki bölümde düello yapan yarışmacıların karşılaşmasında dokunulmazlığı kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.

Dün akşamki bölümde düello yapan yarışmacıların karşılaşmasında dokunulmazlığı kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.

Kadınların mücadelesinde ise kazanan Beyza olarak dokunulmazlığı ele geçirip kendini bu hafta korumaya aldı.

Kadınların mücadelesinde ise kazanan Beyza olarak dokunulmazlığı ele geçirip kendini bu hafta korumaya aldı.

Birçok kişi Ayşe'nin gitmesinden endişelenirken haftanın eleme adayları da belli oldu.

Birçok kişi Ayşe'nin gitmesinden endişelenirken haftanın eleme adayları da belli oldu.

Bu hafta potada elenmemek için savaşacak birinci isim adayı Nigar olurken, ikinci eleme adayı ise Beril oldu!

Bu hafta potada elenmemek için savaşacak birinci isim adayı Nigar olurken, ikinci eleme adayı ise Beril oldu!
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Beril potaya girdiğini öğrenince hüngür hüngür ağladı. Sizce bu hafta kim gidecek? Yorumlarda buluşalım...

Beril potaya girdiğini öğrenince hüngür hüngür ağladı. Sizce bu hafta kim gidecek? Yorumlarda buluşalım...

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