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Yarışmacı Kuralları İhlal Etti! MasterChef'te Yaşanan Olay Gerilim Dolu Anlar Yaşattı!

Yarışmacı Kuralları İhlal Etti! MasterChef'te Yaşanan Olay Gerilim Dolu Anlar Yaşattı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 23:10

MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının kuralları ihlal ettiği fark edildi. Kameralardan durumu inceleyen Mehmet Şef'in yarışmacıya döndüğü anlar herkesi şaşırttı.

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MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldı. Yarışmanın tarihinde ilk kez ikili grup karşı karşıya geldi.

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldı. Yarışmanın tarihinde ilk kez ikili grup karşı karşıya geldi.

Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı düello sırasında yemek kazandibiydi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken gerilim dolu anlar yaşandı.

Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı düello sırasında yemek kazandibiydi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken gerilim dolu anlar yaşandı.

Aniden yarışı durduran Mehmet Şef, Muratcan'a döndü. Kameralardan gördüklerinde kuralları ihlal ettiğini açıkladı.

Aniden yarışı durduran Mehmet Şef, Muratcan'a döndü. Kameralardan gördüklerinde kuralları ihlal ettiğini açıkladı.

Biraz önce elindeki tepsiyi yere düşüren Muratcan'dan yemeğini aldı. Yarışmacı tatlıyı son anlarda yeniden yapmak zorunda kaldı.

Biraz önce elindeki tepsiyi yere düşüren Muratcan'dan yemeğini aldı. Yarışmacı tatlıyı son anlarda yeniden yapmak zorunda kaldı.

İşte o anlar...

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