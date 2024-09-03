Yarışmacı Kuralları İhlal Etti! MasterChef'te Yaşanan Olay Gerilim Dolu Anlar Yaşattı!
Yarışmacı Kuralları İhlal Etti! MasterChef'te Yaşanan Olay Gerilim Dolu Anlar Yaşattı!
MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının kuralları ihlal ettiği fark edildi. Kameralardan durumu inceleyen Mehmet Şef'in yarışmacıya döndüğü anlar herkesi şaşırttı.
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MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldı. Yarışmanın tarihinde ilk kez ikili grup karşı karşıya geldi.
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Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı düello sırasında yemek kazandibiydi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken gerilim dolu anlar yaşandı.
Aniden yarışı durduran Mehmet Şef, Muratcan'a döndü. Kameralardan gördüklerinde kuralları ihlal ettiğini açıkladı.
Biraz önce elindeki tepsiyi yere düşüren Muratcan'dan yemeğini aldı. Yarışmacı tatlıyı son anlarda yeniden yapmak zorunda kaldı.
İşte o anlar...
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