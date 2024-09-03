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MasterChef'te Rekor Kıran Ayşe Ekiz'in Küçüklük Hali Ortaya Çıktı!

MasterChef'te Rekor Kıran Ayşe Ekiz'in Küçüklük Hali Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 17:20

Masterchef'in ilk haftasından en iyi performans gösteren yarışmacı olan Ayşe Ekiz, Instagram takipçi sayısı ile de rekor kırdı. Ayşe'nin seveni çok olunca biz de hayranları ile ortaya çıkan küçüklük fotoğrafını paylaşalım, dedik!

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MasterChef'i zor imkanlarla kazanan ve yarışmada gösterdiği performans ile hayran toplayan Ayşe Ekiz, Instagram'da rekora koşuyor.

MasterChef'i zor imkanlarla kazanan ve yarışmada gösterdiği performans ile hayran toplayan Ayşe Ekiz, Instagram'da rekora koşuyor.

Köyde ailesiyle hayvancılık yapan Ayşe, hiçbir profesyonel eğitimi almamasına rağmen MasterChef'te müthiş bir başarı yakaladı.

Köyde ailesiyle hayvancılık yapan Ayşe, hiçbir profesyonel eğitimi almamasına rağmen MasterChef'te müthiş bir başarı yakaladı.

Bulduğu her boşlukta yemek üzerine çalışan ve kendini geliştiren Ayşe, önce MasterChef'in ilk haftalarında performans olarak en üst sıradaydı.

Bulduğu her boşlukta yemek üzerine çalışan ve kendini geliştiren Ayşe, önce MasterChef'in ilk haftalarında performans olarak en üst sıradaydı.

Şimdi ise öyle çok seveni oldu ki onu asla yalnız bırakmıyorlar. Yarışmada bir ayı devirip sıkı sıkıya tutunan Ayşe'nin Instagram'da takipçi sayısı 333 bin kişiyi buldu.

Şimdi ise öyle çok seveni oldu ki onu asla yalnız bırakmıyorlar. Yarışmada bir ayı devirip sıkı sıkıya tutunan Ayşe'nin Instagram'da takipçi sayısı 333 bin kişiyi buldu.

Tırnaklarıyla kazıyarak geldiği noktada köyde büyüyen ve yalnız kaldığı zamanlar evde yemek yaparak bu yeteneğini keşfeden Ayşe'nin küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı.

Tırnaklarıyla kazıyarak geldiği noktada köyde büyüyen ve yalnız kaldığı zamanlar evde yemek yaparak bu yeteneğini keşfeden Ayşe'nin küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı.
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Minik Ayşe'nin o fotoğrafı kısa sürede gündem oldu👇🏻

Minik Ayşe'nin o fotoğrafı kısa sürede gündem oldu👇🏻

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