6 Şubat Depreminde Enkaz Altında Eşinin Ölümünü İzleyen Ozan, Müge Anlı'dan Yardım İstedi!

2 Eylül Pazartesi günü itibariyle ekranlara dönen Müge Anlı'nın ilk konuğu depremde eşini kaybeden Ozan oldu. Ozan, birlikte enkaz altında kaldığını eşinin son nefesini verdiği anlara tanıklık etti. Enkazdan çıktıktan sonra ise evlatlık olduğunu öğrendiği eşi için Müge Anlı'ya başvurdu.