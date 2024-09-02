6 Şubat Depreminde Enkaz Altında Eşinin Ölümünü İzleyen Ozan, Müge Anlı'dan Yardım İstedi!
6 Şubat Depreminde Enkaz Altında Eşinin Ölümünü İzleyen Ozan, Müge Anlı'dan Yardım İstedi!
2 Eylül Pazartesi günü itibariyle ekranlara dönen Müge Anlı'nın ilk konuğu depremde eşini kaybeden Ozan oldu. Ozan, birlikte enkaz altında kaldığını eşinin son nefesini verdiği anlara tanıklık etti. Enkazdan çıktıktan sonra ise evlatlık olduğunu öğrendiği eşi için Müge Anlı'ya başvurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı bugün sezon arası verdiği Tatlı Sert programı ile ATV ekranlarına geri döndü. Anlı'nın ilk konuğu depremde eşini kaybeden Ozan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremde kaybettiği eşinin mezarını arayan Ozan, hikayesi ile herkesi çok üzdü.
6 Şubat depremine Antakya'da yakalanan Ozan ve 7 aylık eşi Büşra Meral enkaz altında kaldı. 4 saat kadar eşini enkaz altında hayatta tutmaya çalışan Ozan, son nefesini verirken yanındaydı.
Yavaş yavaş eşinin bacaklarını hissetmediğini söylemesinin ardından ateşinin çıktığını söyleyen Ozan, izleyenlerin içini acıttı.
Eşinin kendisine o anlarda veda ettiğini ve onun hatırası için ayakta durduğunu söyleyen Ozan, "Ölümünden sonra evlatlık olduğunu öğrendim ve bir mezarı olsun istiyorum" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enkazın altında kalan eşinin cenazesini bulamayan Ozan'ın tek dileği var, Meral'in biyolojik ailesini bularak cenazeyi tespit etmek.
Anlı'nın ilk kez vefat etmiş birinin ailesini arıyoruz, dediği olayda tanıklar var ancak henüz sonuca ulaşılamadı. Anlı, olayı araştırmaya devam edeceğini söyledi. Son olarak bilgi sahiplerine ise bildiklerini aktarmaları için seslendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın