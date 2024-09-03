MasterChef Ayşe'nin Takipçi Sayısı Görenleri Hayret Ettiriyor!

MasterChef Türkiye'ye ikonik başvuru videosuyla dahil olan Ayşe Ekiz, profesyonel mutfak eğitimi olmamasına rağmen elinin lezzetiyle başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Ayşe'nin sosyal medyadaki takipçi sayısındaki artış ise tüm yarışmacıları geçmiş durumda.