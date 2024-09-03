MasterChef Ayşe'nin Takipçi Sayısı Görenleri Hayret Ettiriyor!
MasterChef Ayşe'nin Takipçi Sayısı Görenleri Hayret Ettiriyor!
MasterChef Türkiye'ye ikonik başvuru videosuyla dahil olan Ayşe Ekiz, profesyonel mutfak eğitimi olmamasına rağmen elinin lezzetiyle başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Ayşe'nin sosyal medyadaki takipçi sayısındaki artış ise tüm yarışmacıları geçmiş durumda.
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MasterChef Türkiye'nin sempatik yarışmacısı Ayşe Ekiz, daha yarışmaya dahil olmadan gönderdiği başvuru videosuyla gündem olmuştu.
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Ailesiyle beraber hayvancılık yapan Ayşe, hiçbir profesyonel eğitimi olmamasına rağmen elinin lezzetiyle MasterChef'te yer almaya hak kazanırken, her hafta üzerine koyarak kendini geliştirmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmıyor.
Bir yandan MasterChef'te yarışıp boş olduğu zamanlarda da eğitim alarak kendini geliştiren Ayşe, çoğu kez günün yemeğini yaparak herkesi şaşırtırken, sosyal medya hesabındaki önlenemez yükseliş de dikkat çeken bir diğer nokta oldu.
Haziran ayında açtığı Instagram hesabından halihazırda 333 bin takipçisi bulunan Ayşe, MasterChef yarışmacıları arasında en çok takipçiye sahip isim!
Sizce sezon sonuna kadar Ayşe'nin takipçi sayısı ne kadara ulaşır? Yorumlarda buluşalım...
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