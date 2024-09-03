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7 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'tan "Teşkilat" Paylaşımı!

7 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'tan "Teşkilat" Paylaşımı!

Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 09:46

Söz dizisinden tam 7 yıl sonra bu defa Teşkilat dizisinde partner olan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'tan sosyal medyadan ilk paylaşım geldi.

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Yayınlandığı dönem fenomen haline gelen Söz dizisi, Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın partnerliğinde ekranlara gelmişti.

Yayınlandığı dönem fenomen haline gelen Söz dizisi, Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın partnerliğinde ekranlara gelmişti.

Enfes uyumlarını ekrana taşıyan ikilinin hayranları yeniden bir partnerlik istese de yıllar geçmesine rağmen böyle bir durum gerçekleşmemişti.

Enfes uyumlarını ekrana taşıyan ikilinin hayranları yeniden bir partnerlik istese de yıllar geçmesine rağmen böyle bir durum gerçekleşmemişti.

TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın partneri Murat Yıldırım'ın kadrodan ayrılmasıyla yerine Tolga Sarıtaş'ın gelmesi büyük şaşkınlık yaratırken, ikilinin 7 yıl sonra tekrardan partner olması hayranlarını resmen ayağa kaldırdı.

TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın partneri Murat Yıldırım'ın kadrodan ayrılmasıyla yerine Tolga Sarıtaş'ın gelmesi büyük şaşkınlık yaratırken, ikilinin 7 yıl sonra tekrardan partner olması hayranlarını resmen ayağa kaldırdı.

Sarıtaş ve Pusat'tan henüz bir partnerlik fotoğrafı gelmezken, TRT 1'in Teşkilat paylaşımıyla birbirlerini selamlamayı es geçmediler.

Sarıtaş ve Pusat'tan henüz bir partnerlik fotoğrafı gelmezken, TRT 1'in Teşkilat paylaşımıyla birbirlerini selamlamayı es geçmediler.

İşte Aybüke Pusat'tan Tolga Sarıtaş'a "Hoş geldin" paylaşımı:

İşte Aybüke Pusat'tan Tolga Sarıtaş'a "Hoş geldin" paylaşımı:

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