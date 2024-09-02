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Bu Taraklarda Bezi Yoktu: Ekranların Sultanı Müge Anlı da mı Estetik Furyasına Katıldı?

Bu Taraklarda Bezi Yoktu: Ekranların Sultanı Müge Anlı da mı Estetik Furyasına Katıldı?

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 01:03

TV ekranlarının sevilen ve hatta en güvenilen ismi Müge Anlı, yeni sezona başladı. Aylar sonra kavuştuğumuz ekranların gerçek sultanındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

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Müge Anlı sonunda sezonu açtı, aylar süren hasret son buldu!

Müge Anlı sonunda sezonu açtı, aylar süren hasret son buldu!

Hemen hemen her yıl "en güvenilir ünlü" olmayı başaran Anlı, yeni sezona da büyük bir hızla başladı.

Hemen hemen her yıl "en güvenilir ünlü" olmayı başaran Anlı, yeni sezona da büyük bir hızla başladı.

Ancak bu kez her sezon olduğundan birazcık farklı göründü gözümüze.

Ancak bu kez her sezon olduğundan birazcık farklı göründü gözümüze.

Ünlü gazetecinin güzelliğine güzellik eklenmişti sanki... Bu değişikliği neye borçluyuz diye düşünürken sosyal medyada da fark edildi!

Ünlü gazetecinin güzelliğine güzellik eklenmişti sanki... Bu değişikliği neye borçluyuz diye düşünürken sosyal medyada da fark edildi!

İddiaya göre Anlı da estetik furyasına kapılmış ve badem göz ameliyatı olmuş...

İddiaya göre Anlı da estetik furyasına kapılmış ve badem göz ameliyatı olmuş...
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Ne dersiniz, sizce de güzelliğine eklenen güzelliğin sebebi badem göz ameliyatı olabilir mi?

Ne dersiniz, sizce de güzelliğine eklenen güzelliğin sebebi badem göz ameliyatı olabilir mi?

Ya da sadece göz kapaklarını mı aldırdı?

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