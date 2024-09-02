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Seyran'ın Yeri Çoktan Dolmuş: Yalı Çapkın'ında Ferit'in Yeni Partneri Belli Oldu!

Seyran'ın Yeri Çoktan Dolmuş: Yalı Çapkın'ında Ferit'in Yeni Partneri Belli Oldu!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 23:23

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda, üçüncü sezonla ilgili senaryo krizi yaşanıyor. İzleyicinin ısrarla bir arada görmek istediği Seyran ve Ferit'in yeniden ayrılmasının ardından, hayatlarına yeni isimlerin geleceğini duyurmuştuk. Seyran'ın belli olan partnerinden sonra iddiaya göre Ferit'in yeni partneri de belli oldu.

Kaynak: Fısıldayan Adam

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18306860...
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Son iki sezonun en çok izlenen ve hatta reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 13 Eylül'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Son iki sezonun en çok izlenen ve hatta reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 13 Eylül'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Seyirci her ne kadar ısrarla Seyran ve Ferit'i bir arada görmek istese de, 2. sezon da olduğu gibi yine bir ayrılık izleyeceğiz.

Seyirci her ne kadar ısrarla Seyran ve Ferit'i bir arada görmek istese de, 2. sezon da olduğu gibi yine bir ayrılık izleyeceğiz.

Halbuki iyi de toparlamıştık... Çünkü 2. sezon finalinde Seyran ve Ferit arasında büyük bir aşk vardı, hatta Seyran'ın hastalığı tek gündemimizdi!

Halbuki iyi de toparlamıştık... Çünkü 2. sezon finalinde Seyran ve Ferit arasında büyük bir aşk vardı, hatta Seyran'ın hastalığı tek gündemimizdi!

Ama şimdi ikiliyi aradan geçen 2 yılın ardından başka hayatlarda ve hatta hayatlarında başka biri varken izleyeceğiz. Buna seyircinin tepkisi nasıl olacak, reytinglere nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Ama şimdi ikiliyi aradan geçen 2 yılın ardından başka hayatlarda ve hatta hayatlarında başka biri varken izleyeceğiz. Buna seyircinin tepkisi nasıl olacak, reytinglere nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin yeni partneri Sinan'ı oynayacak oyuncu belli olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin yeni partneri Sinan'ı oynayacak oyuncu belli olmuştu.

Cem Söküt'ü Seyran'ın yeni sevgilisi olarak göreceğiz...

Detaylar:

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X'te Fısıldayan Adam'ın iddiasına göre, Ferit'in partneri Diyar'a hayat verecek oyuncu Sevi Demirçivi olacakmış.

X'te Fısıldayan Adam'ın iddiasına göre, Ferit'in partneri Diyar'a hayat verecek oyuncu Sevi Demirçivi olacakmış.

Bakalım bu partnerlik izleyicide nasıl yankı bulacak? Bekleyip görelim!

Bakalım bu partnerlik izleyicide nasıl yankı bulacak? Bekleyip görelim!

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