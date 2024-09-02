Seyran'ın Yeri Çoktan Dolmuş: Yalı Çapkın'ında Ferit'in Yeni Partneri Belli Oldu!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda, üçüncü sezonla ilgili senaryo krizi yaşanıyor. İzleyicinin ısrarla bir arada görmek istediği Seyran ve Ferit'in yeniden ayrılmasının ardından, hayatlarına yeni isimlerin geleceğini duyurmuştuk. Seyran'ın belli olan partnerinden sonra iddiaya göre Ferit'in yeni partneri de belli oldu.

Kaynak: Fısıldayan Adam