Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek'i Görünce Tanıyamayacaksınız!
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek'i Görünce Tanıyamayacaksınız!
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ını pek çoğunuz hatırlarsınız. Sevimli halleri ve tatlı diliyle kendine hayran bırakan ve sonrasında oyuncu olan Ebrar Alya Demirbilek'in son halini görünce epey şaşıracaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 3 yaşındayken Çocuktan Al Haberi aracılığıyla tanıdığımız Ebrar Alya Demirbilek'i pek çoğunuz hatırlıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirinden tatlı halleri ve henüz üç yaşındayken verdiği tariflerle herkesi kendine hayran bırakan Ebrar, programın ardından da oyunculuğa başlamıştı.
Hercai ve Meleklerin Aşkı dizilerinde rol alan Ebrar; Zevcat ve Pilav Üstü Aşk filmlerinde de oyunculuğuyla boy göstermişti.
Şu an 11 yaşında olan güzeller güzeli Ebrar, aradan geçen yıllarda oldukça büyümüş ve değişmiş görünüyor.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımlarla büyük bir takipçi kitlesi elde eden Ebrar'ın, ileride oyunculuğa devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak yeteneğine bakılacak olursa çok başarılı olacağına eminiz diyebiliriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın