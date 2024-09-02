Ala Tokel'in Kazasını Olay Yeri İncelemeyle Çözen Danla Bilic Yolunu Gözlediği 'Müge Anlı'sına Koştu!
Ala Tokel'in Kazasını Olay Yeri İncelemeyle Çözen Danla Bilic Yolunu Gözlediği 'Müge Anlı'sına Koştu!
Geçtiğimiz günlerde biricik arkadaşı Ala Tokel'in başına gelen talihsiz kaza sonrası olay yeri incelemeye karar veren Danla Bilic yaşananları çözünce 'Ben Müge Anlı'yım' demekten geri kalmadı. Ayrıca aylardır yolunu gözlediği 'Müge Anlı'sına kavuşunca sevindirik olan fenomenin paylaşımını gören ünlü gazeteci de çok tatlı bir cevap verdi.
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YouTube üzerinden paylaştığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic popülerliğinin ardından göstermeye devam ettiği samimi tavırları, aşk hayatı yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Yakın arkadaşı Ala Tokel'le birlikte şimdilerin en gözde influencer'larından olan Bilic özel hayatına dair paylaşımlarını takipçilerinden esirgemiyor.
Bunun en yakın örneklerinden biri de sevilen fenomenin geçtiğimiz günlerde ev tadilatı yapışı oldu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta yeni bir aşka bile eş zamanla başladığı kankası Ala ile Dilek Köse, Bilic'e yardıma gitti.
Danla Bilic'in "çalışmıyorlar" diye şikayet ettiği kankası Ala Tokel'se evde talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü fenomenin merdivenden düştüğü ve dudağını patlattığı öne sürüldü.
Dostunun başına gelenlerden birkaç gün sonra kolları sıvayarak ne olup bittiğini araştıran Bilic yaşananları X (Twitter) hesabından paylaştı.
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Tam bir araştırmacı edasıyla olay yerindeki kan izlerinin fotoğrafını da paylaşıp "Evet çok zor olmadı. Yesyeni parlak parkelerimin üzerinden kayarak şömine duvarına kafa atmış. Çekilin ben Müge Anlı'yım" ifadelerini kullandı.
Tam bir Müge Anlı fanı olduğunu bildiğimiz ünlü fenomen yeni sezonunu iple çektiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı başlayınca havalara uçtu.
Müslüm Gürses'in "Çok Geceler Bekledim" parçasıyla sezonun ilk bölümü için ekran karşısına geçtiğini paylaştı. Müge Anlı'ysa Danla'nın bu paylaşıma kayıtsız kalmayıp "Sen ne candan bir kızsın" dedi.
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