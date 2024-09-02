Ala Tokel'in Kazasını Olay Yeri İncelemeyle Çözen Danla Bilic Yolunu Gözlediği 'Müge Anlı'sına Koştu!

Geçtiğimiz günlerde biricik arkadaşı Ala Tokel'in başına gelen talihsiz kaza sonrası olay yeri incelemeye karar veren Danla Bilic yaşananları çözünce 'Ben Müge Anlı'yım' demekten geri kalmadı. Ayrıca aylardır yolunu gözlediği 'Müge Anlı'sına kavuşunca sevindirik olan fenomenin paylaşımını gören ünlü gazeteci de çok tatlı bir cevap verdi.