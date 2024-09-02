Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol "Başınız Çok Büyük Yanacak" Dedi: 12 Yaşındaki Sudenaz Kalabas Kaçırıldı mı?

Esra Erol "Başınız Çok Büyük Yanacak" Dedi: 12 Yaşındaki Sudenaz Kalabas Kaçırıldı mı?

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 20:27

13 gün önce kaybolan Narin'in haberiyle sarsılmamızın ardından yeni sezona başlayan Esra Erol'da programından bir kayıp haberi daha geldi. 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki minik Narin'den iyi bir haber alabilmek için tüm Türkiye gelişmeleri takip ediyor.

13 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki minik Narin'den iyi bir haber alabilmek için tüm Türkiye gelişmeleri takip ediyor.

Yeni yayın dönemine başlayan Esra Erol'da da yine büyük endişe uyandıran bir dosya işlendi.

Yeni yayın dönemine başlayan Esra Erol'da da yine büyük endişe uyandıran bir dosya işlendi.

12 yaşındaki Sudenaz Kalabas, iddialara göre 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulmuş.

12 yaşındaki Sudenaz Kalabas, iddialara göre 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulmuş.

Bu iddialar üzerinde İlhan, Sudenaz'ın kendisinin yanında olmadığını ve Emre adlı kişiyle sevgili olduğunu, kendisini 17 yaşında olarak tanıttığını dile getirdi.

Bu iddialar üzerinde İlhan, Sudenaz'ın kendisinin yanında olmadığını ve Emre adlı kişiyle sevgili olduğunu, kendisini 17 yaşında olarak tanıttığını dile getirdi.

Esra Erol'un "12 yaşında olduğunu nasıl anlamazsın?" sözleri üzerine de "Ben nasıl anlayabilirim, '17 yaşındayım' dedi" diyerek cevap verdi.

Esra Erol'un "12 yaşında olduğunu nasıl anlamazsın?" sözleri üzerine de "Ben nasıl anlayabilirim, '17 yaşındayım' dedi" diyerek cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bunun üzerine iyice öfkenenen Esra Erol, "Argo konuşacağım, biplemeyin" diyerek "Sen ve senin gibiler çocukların etrafında dolandığı sürece, sizin başınız büyük yanacak. O çocuklara yaptığınızın cezasını adalet önünde ödeyeceksiniz" dedi.

Bunun üzerine iyice öfkenenen Esra Erol, "Argo konuşacağım, biplemeyin" diyerek "Sen ve senin gibiler çocukların etrafında dolandığı sürece, sizin başınız büyük yanacak. O çocuklara yaptığınızın cezasını adalet önünde ödeyeceksiniz" dedi.

O anların tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın