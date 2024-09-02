Esra Erol "Başınız Çok Büyük Yanacak" Dedi: 12 Yaşındaki Sudenaz Kalabas Kaçırıldı mı?

13 gün önce kaybolan Narin'in haberiyle sarsılmamızın ardından yeni sezona başlayan Esra Erol'da programından bir kayıp haberi daha geldi. 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edildi.