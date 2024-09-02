Esra Erol "Başınız Çok Büyük Yanacak" Dedi: 12 Yaşındaki Sudenaz Kalabas Kaçırıldı mı?
Esra Erol "Başınız Çok Büyük Yanacak" Dedi: 12 Yaşındaki Sudenaz Kalabas Kaçırıldı mı?
13 gün önce kaybolan Narin'in haberiyle sarsılmamızın ardından yeni sezona başlayan Esra Erol'da programından bir kayıp haberi daha geldi. 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edildi.
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13 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki minik Narin'den iyi bir haber alabilmek için tüm Türkiye gelişmeleri takip ediyor.
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Yeni yayın dönemine başlayan Esra Erol'da da yine büyük endişe uyandıran bir dosya işlendi.
12 yaşındaki Sudenaz Kalabas, iddialara göre 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulmuş.
Bu iddialar üzerinde İlhan, Sudenaz'ın kendisinin yanında olmadığını ve Emre adlı kişiyle sevgili olduğunu, kendisini 17 yaşında olarak tanıttığını dile getirdi.
Esra Erol'un "12 yaşında olduğunu nasıl anlamazsın?" sözleri üzerine de "Ben nasıl anlayabilirim, '17 yaşındayım' dedi" diyerek cevap verdi.
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Bunun üzerine iyice öfkenenen Esra Erol, "Argo konuşacağım, biplemeyin" diyerek "Sen ve senin gibiler çocukların etrafında dolandığı sürece, sizin başınız büyük yanacak. O çocuklara yaptığınızın cezasını adalet önünde ödeyeceksiniz" dedi.
O anların tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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