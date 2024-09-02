İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisi Karadut'taki Karakterini Bir Miktar Deşifre Etti!

İrem Helvacıoğlu'nun Şükrü Özyıldız ile birlikte başrol olduğu Karadut dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi TV ekibinin dizinin oyuncularıyla yaptığı röportaj yankı uyandırırken, İrem Helvacıoğlu'nun karakteri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.