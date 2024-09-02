İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisi Karadut'taki Karakterini Bir Miktar Deşifre Etti!
İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisi Karadut'taki Karakterini Bir Miktar Deşifre Etti!
İrem Helvacıoğlu'nun Şükrü Özyıldız ile birlikte başrol olduğu Karadut dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi TV ekibinin dizinin oyuncularıyla yaptığı röportaj yankı uyandırırken, İrem Helvacıoğlu'nun karakteri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzeller güzeli oyuncu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanacak Karadut dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, cast seçimiyle büyük beğeni toplamıştı.
Şükrü Özyıldız partnerliğiyle şimdiden konuşulmaya başlanan güzel oyuncu, Dizi TV'ye verdiği röportajla dikkatleri tekrar üzerine çekti.
"Bir aile draması izleyeceğiz" diyen Helvacıoğlu, karakterinin dışarıdan bambaşka görünen biriyken kendi dünyasında farklı bir karaktere sahip olduğunu belirtti.
Herkesin gıptayla baktığı biri gibi görünürken aslında iç dünyasında büyük sorunları olan bir karakter izleyecekmişiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın