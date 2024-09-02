Görüş Bildir
Haberler
TV
İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisi Karadut'taki Karakterini Bir Miktar Deşifre Etti!

İrem Helvacıoğlu, Yeni Dizisi Karadut'taki Karakterini Bir Miktar Deşifre Etti!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 22:13

İrem Helvacıoğlu'nun Şükrü Özyıldız ile birlikte başrol olduğu Karadut dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi TV ekibinin dizinin oyuncularıyla yaptığı röportaj yankı uyandırırken, İrem Helvacıoğlu'nun karakteri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzeller güzeli oyuncu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanacak Karadut dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Güzeller güzeli oyuncu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanacak Karadut dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, cast seçimiyle büyük beğeni toplamıştı.

Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, cast seçimiyle büyük beğeni toplamıştı.

Detaylar:

Şükrü Özyıldız partnerliğiyle şimdiden konuşulmaya başlanan güzel oyuncu, Dizi TV'ye verdiği röportajla dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Şükrü Özyıldız partnerliğiyle şimdiden konuşulmaya başlanan güzel oyuncu, Dizi TV'ye verdiği röportajla dikkatleri tekrar üzerine çekti.

"Bir aile draması izleyeceğiz" diyen Helvacıoğlu, karakterinin dışarıdan bambaşka görünen biriyken kendi dünyasında farklı bir karaktere sahip olduğunu belirtti.

"Bir aile draması izleyeceğiz" diyen Helvacıoğlu, karakterinin dışarıdan bambaşka görünen biriyken kendi dünyasında farklı bir karaktere sahip olduğunu belirtti.

Herkesin gıptayla baktığı biri gibi görünürken aslında iç dünyasında büyük sorunları olan bir karakter izleyecekmişiz.

Herkesin gıptayla baktığı biri gibi görünürken aslında iç dünyasında büyük sorunları olan bir karakter izleyecekmişiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın