Kapak Sesi Geldi: MasterChef'te Akın'ın Geçen Haftaki Kaptanı Beril'e Sözleri Gözden Kaçmadı!
Kapak Sesi Geldi: MasterChef'te Akın'ın Geçen Haftaki Kaptanı Beril'e Sözleri Gözden Kaçmadı!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme adayları konusunda bir miktar kırıcı anlar yaşandı. Muratcan ve Beril'in asla eleme adayı olmayışı izleyiciyi kızdırırken, potadan kurtulan Akın'ın sözleri dikkatlerden kaçmadı.
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MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Mavi takım kaptanı olan Hakan, Kırmızı takım kaptanlığına Beril'i seçmişti.
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Ardından takımında yarışması için Muratcan, Onur, Şirin, Emre, Nigar, Beyza, Akın, Ezgi ve Çağlar'ı seçmişti.
Beril, tabakları asla geçememesine rağmen Muratcan'ı potaya göndermemiş; tercihini haksız biçimde Akın'dan yana kullanmıştı.
Bunun üstüne Akın cevabını potada vererek elenmemeyi başarmıştı.
Odaya döner dönmez de Beril'e ettiği sitem ve inceden laf sokuşu dikkatlerden kaçmadı!
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