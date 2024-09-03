Bir İlk Yaşanacak: MasterChef'te Takımlar Kadınlar-Erkekler Olarak Yarışacak!

MasterChef Türkiye'de 7 sezondur ilk defa takımlar tamamen kadın ve erkeklerden oluşacak şekilde oluşturuldu. Kaan'ın mavi takım kaptanı olduğu gecede kırmızı takım kaptanı Ezgi olurken, ikilinin kurduğu takım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.