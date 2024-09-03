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Bir İlk Yaşanacak: MasterChef'te Takımlar Kadınlar-Erkekler Olarak Yarışacak!

Bir İlk Yaşanacak: MasterChef'te Takımlar Kadınlar-Erkekler Olarak Yarışacak!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 08:34 Son Güncelleme: 03.09.2024 - 09:03

MasterChef Türkiye'de 7 sezondur ilk defa takımlar tamamen kadın ve erkeklerden oluşacak şekilde oluşturuldu. Kaan'ın mavi takım kaptanı olduğu gecede kırmızı takım kaptanı Ezgi olurken, ikilinin kurduğu takım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu Çağlar'ın elenmesi ve Yudum'un yedek yarışmacı olarak gelmesiyle devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu Çağlar'ın elenmesi ve Yudum'un yedek yarışmacı olarak gelmesiyle devam ediyor.

Kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan Kaan, mavi takım kaptanlığını elde ederken kendisine rakip olarak Ezgi'yi seçti.

Kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan Kaan, mavi takım kaptanlığını elde ederken kendisine rakip olarak Ezgi'yi seçti.

Kaptanlar 7 sezon boyunca bir ilki gerçekleştirerek takımları kadınlar ve erkekler olarak oluştururken, bu haftanın teması da otomatik olarak oluşmuş oldu.

Kaptanlar 7 sezon boyunca bir ilki gerçekleştirerek takımları kadınlar ve erkekler olarak oluştururken, bu haftanın teması da otomatik olarak oluşmuş oldu.

Ezgi'nin kaptanı olduğu kadınlar takımı özellikle sosyal medyada yoğun destek görürken, kadın yarışmacılar sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlar yapmayı da ihmal etmediler.

Ezgi'nin kaptanı olduğu kadınlar takımı özellikle sosyal medyada yoğun destek görürken, kadın yarışmacılar sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlar yapmayı da ihmal etmediler.

Bakalım bu haftanın takım oyunlarını kim kazanacak? Bizim tarafımız az buçuk belli!

Bakalım bu haftanın takım oyunlarını kim kazanacak? Bizim tarafımız az buçuk belli!
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Gelen tepkileri de buraya bırakalım:

Gelen tepkileri de buraya bırakalım:
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