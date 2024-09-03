Bahar Dizisine "Başhekim" Rolüyle Bomba Kadın Oyuncu Geliyor!

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, 5 Eylül günü sete çıkarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Kadrosunda oyuncu değişiklikleri olan Bahar'a 'Başhekim Süreyya' karakteri dahil olurken, bu karakter için bomba bir kadın oyuncu transferi yapıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş