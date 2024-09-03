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Bahar Dizisine "Başhekim" Rolüyle Bomba Kadın Oyuncu Geliyor!

Bahar Dizisine "Başhekim" Rolüyle Bomba Kadın Oyuncu Geliyor!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 09:05

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, 5 Eylül günü sete çıkarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Kadrosunda oyuncu değişiklikleri olan Bahar'a 'Başhekim Süreyya' karakteri dahil olurken, bu karakter için bomba bir kadın oyuncu transferi yapıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Yayınlandığı andan itibaren tüm Türkiye'nin ilgi odağı haline gelen Bahar dizisi, enfes bir ilk sezonun ardından 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı andan itibaren tüm Türkiye'nin ilgi odağı haline gelen Bahar dizisi, enfes bir ilk sezonun ardından 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Bahar ve Timur'u ameliyat masasındayken izlediğimiz sezon finali duygusal yükü epey yüksek bir veda yaparken yeni sezon için kadrodaki ciddi değişiklikler izleyiciyi heyecanlandırdı.

Bahar ve Timur'u ameliyat masasındayken izlediğimiz sezon finali duygusal yükü epey yüksek bir veda yaparken yeni sezon için kadrodaki ciddi değişiklikler izleyiciyi heyecanlandırdı.

Özellikle hastanede yaşanacak değişikliklerle gündem olan Bahar'ın 2. sezonu için hastaneye yeni gelecek başhekim haberi gündeme oturdu.

Özellikle hastanede yaşanacak değişikliklerle gündem olan Bahar'ın 2. sezonu için hastaneye yeni gelecek başhekim haberi gündeme oturdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hastaneye genç ve otoriter başhekim Süreyya Biçer dahil olurken, bu rolü kimin canlandıracağı apayrı bir merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hastaneye genç ve otoriter başhekim Süreyya Biçer dahil olurken, bu rolü kimin canlandıracağı apayrı bir merak konusu oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Büşra Pekin, başhekim Süreyya rolü ile Bahar kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Büşra Pekin, başhekim Süreyya rolü ile Bahar kadrosuna dahil oldu.

Bahar'ın yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül'e yetiştirilmesi planlanıyor.

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