Bir İlk Yaşandı! MasterChef'te Kadınlar-Erkekler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu!
Bir İlk Yaşandı! MasterChef'te Kadınlar-Erkekler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu!
MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak karşı karşıya geldi. Yarışmada bir ilk olan düelloyu kazanarak dokunulmazlık alan takım belli oldu.
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MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Yarışmada kadınlar ve erkekler karşı karşıya geldi.
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Verilen dokunulmazlık mücadelesinde kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.
Dokunulmazlık alarak kendilerini koruma altına alan mavi takıma karşı, kadınların kaybetmesi sevenleri üzdü.
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