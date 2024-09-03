Görüş Bildir
Haberler
TV
Bir İlk Yaşandı! MasterChef'te Kadınlar-Erkekler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu!

Bir İlk Yaşandı! MasterChef'te Kadınlar-Erkekler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 23:44

MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak karşı karşıya geldi. Yarışmada bir ilk olan düelloyu kazanarak dokunulmazlık alan takım belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Yarışmada kadınlar ve erkekler karşı karşıya geldi.

MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Yarışmada kadınlar ve erkekler karşı karşıya geldi.

Verilen dokunulmazlık mücadelesinde kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.

Verilen dokunulmazlık mücadelesinde kazanan takım maviler, yani erkekler oldu.

Dokunulmazlık alarak kendilerini koruma altına alan mavi takıma karşı, kadınların kaybetmesi sevenleri üzdü.

Dokunulmazlık alarak kendilerini koruma altına alan mavi takıma karşı, kadınların kaybetmesi sevenleri üzdü.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın