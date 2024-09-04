"Cenaze Evinde Öpüşürken Yakalandılar!": Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Üfürükçü Cinayetinde Sıcak Gelişme!
"Cenaze Evinde Öpüşürken Yakalandılar!": Müge Anlı'da Ortaya Çıkan Üfürükçü Cinayetinde Sıcak Gelişme!
Müge Anlı'da ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Samagan, Mehmet Yörük'ü öldürdüğünü reddetti. Olayla ilgili ilk ifadesini Anlı yayında aktardı.
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53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün 12 Nisan 2024'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından aile Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Anlı'nın dünkü yayınında, vefat eden Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Hanım cinayet itirafında bulundu.
Eşini üfürükçü Mustafa Samagan'ın öldürdüğünü söyleyen Sebile Hanım, "Öğle saatlerinde eve geldi ve Mehmet'e bir su içirdi. Tarhana çorbasına da bir şeyler katmış olabilir. Çünkü eşim çorbayı içtikten sonra bayıldı" dedi.
Yayından şüpheli Mustafa'yı ve Sebile'yi almaya gelen polis ekipleri gözaltı yaptı. Ters kelepçe ile karakola giden üfürükçünün ilk ifadelerini Anlı aktardı.
Üfürükçü Mustafa'nın su içirdiğini ancak bu suyun normal bir su olduğunu iddia ettiğini aktardı. Ayrıca üfürükçü olarak bilinen şüpheli "Dua bilmiyorum, tedavi ettiğim insanlara internetten açıp okuyorum" dedi.
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Diğer yandan Müge Anlı'da Sebile, üfürükçünün kendisiyle evlenmek için bu cinayeti işlediğini söylemişti. Mustafa bu iddiayı da reddetti.
Sebile ile zaten 6 yıldır bir birliktelik yaşadığını söyleyen Mustafa, vefatın ardından dini nikah kıydıklarını söyledi.
Ayrıca Sebile'nin zorla çıplak resimlerini çektiği iddialarını da reddetti: "Zaten bir ilişkimiz vardı. Uzakta kaldığımızda bana kendisi çıplak fotoğraf atıyordu" dedi.
Mustafa ile ilgili yayına bağlanan bir tanık daha önce Mustafa'ya tedavi için gittiklerini ve üfürükçünün tedavi edebilmek için cinsel birliktelik şartı koştuğunu söyledi.
Bir aile yakınının iddiasına göre, Mustafa ile Sebile, Mehmet'in cenazesinde öpüşürken yakalandılar. Cenaze evinde bahçede öpüştüklerini Mustafa'nın kızı yakaladı.
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Osmaniye'de üfürükçüyü tanıyan bir kişi daha yayına bağlandı. 12 yaşındayken ayağındaki hastalık için Mustafa'ya gittiğini ve üfürükçünün annesini taciz ettiğini söyledi: "Soyunman gerek, dedi. Ben soyunmayınca anneme teklif etti. Annem ayağımın kurtulması için göğüslerini açtı. Adam bıçakla annemi taciz etti."
Memleketin dört bir yanından bağlanan tanıklar telefonları kitledi. Bir başkası ise çocuğu olmadığı için bu üfürükçüye 10 bin tl verdiğini ve adamın rahmine yazı yazdığını söylediğini ifade etti.
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