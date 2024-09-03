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Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Üfürükçü Hazırladığı Suyla Öldürmüş!

Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Üfürükçü Hazırladığı Suyla Öldürmüş!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:29

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

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53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün 12 Nisan 2024'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Ömer Furkan Yörük, annesi Sebile'yi suçlayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu.

53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün 12 Nisan 2024'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Ömer Furkan Yörük, annesi Sebile'yi suçlayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisi olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirdi.

Annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisi olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirdi.

Mustafa ve Sebile Hanım'ın bu ölümün ardından imam nikahıyla evlendiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.

Eşinin öldüğü gün Üfürükçü Mustafa'nın evde olduğunu söyleyen Sebile Hanım, eşinin ölümünden sonra Mustafa ile imam nikahı kıydıklarını söylemişti.

Eşinin öldüğü gün Üfürükçü Mustafa'nın evde olduğunu söyleyen Sebile Hanım, eşinin ölümünden sonra Mustafa ile imam nikahı kıydıklarını söylemişti.

Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi.

Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi.
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Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti.

Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu.

Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Hanım'a karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Hanım'a karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

Sebile Hanım daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti.

Sebile Hanım daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti.

Bu çorbadan çocuklarına içirmediğini de ayrıca dile getirdi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına geldi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına geldi.
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Polis ekipleri Üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Polis ekipleri Üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında ters kelepçeyle gözaltına aldı.

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