Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Üfürükçü Hazırladığı Suyla Öldürmüş!
Müge Anlı'da Canlı Yayında Cinayet İtirafı: Üfürükçü Hazırladığı Suyla Öldürmüş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün 12 Nisan 2024'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Ömer Furkan Yörük, annesi Sebile'yi suçlayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisi olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirdi.
Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.
Eşinin öldüğü gün Üfürükçü Mustafa'nın evde olduğunu söyleyen Sebile Hanım, eşinin ölümünden sonra Mustafa ile imam nikahı kıydıklarını söylemişti.
Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti.
Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu.
Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Hanım'a karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.
Sebile Hanım daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti.
Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ekipleri Üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında ters kelepçeyle gözaltına aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın