Mehmet Şef'in MasterChef'te Kerem'e Kafayı Taktığı İddialarına Eski Yarışmacıdan Onay!
Mehmet Şef'in MasterChef'te Kerem'e Kafayı Taktığı İddialarına Eski Yarışmacıdan Onay!
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Şef'in yarışmacılarından Kerem hakkında söyledikleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Eski bir yarışmacı Mehmet Şef'in Kerem takıntısı iddialarını destekleyen bir harekette bulundu.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda pek çok kaos gündem olurken bunlardan en yenisi Mehmet Şef'in Fatih Altaylı'ya verdiği röportaj oldu.
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Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olan Kerem için "Ben inanmıyorum" diyen Mehmet Şef'in bu tavrı izleyiciler tarafından kıskançlık ve takıntı olarak değerlendirilirken kafaları karıştıran bir başka olay yaşandı.
Mehmet Şef'in Kerem'e olan bu tavrı hakkında izleyiciler sosyal medyada pek çok yorum yaparken, söz konusu bu tavrı "takıntı" olarak değerlendiren bir paylaşıma doğrudan eski bir yarışmacıdan beğeni geldi.
Bu beğeniyi yapan yarışmacı ise Serhat Gül!
Eski yarışmacı Serhat, "Bu adamın Kerem takıntısı bambaşka bir seviyeye ulaştı" yazılı paylaşımı beğenerek iddialara resmen onay vermiş oldu.
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