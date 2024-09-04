Bir Gece Masalı'nda Mahir'in Canfeza'yı Rızası Dışında Öpmesine Taciz Tepkisi

atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı dün akşam (3 Eylül) yayın hayatına başladı. İlk bölümü ilgiyle izlenen dizide Mahir karakterinin Canfeza'yı istemi dışında öpmesi ise taciz olarak değerlendirilip tepki topladı.