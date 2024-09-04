Bir Gece Masalı'nda Mahir'in Canfeza'yı Rızası Dışında Öpmesine Taciz Tepkisi
Bir Gece Masalı'nda Mahir'in Canfeza'yı Rızası Dışında Öpmesine Taciz Tepkisi
atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı dün akşam (3 Eylül) yayın hayatına başladı. İlk bölümü ilgiyle izlenen dizide Mahir karakterinin Canfeza'yı istemi dışında öpmesi ise taciz olarak değerlendirilip tepki topladı.
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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, geçtiğimiz gün (3 Eylül) ilk bölümüyle ekranlara geldi.
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Mahir ve Canfeza karakterleri arasındaki aşkı anlatacak olan dizide karakterler ilk bölümde aşırı garip bir şekilde tanışırlarken sonrasında yaşananlar ise kısa sürede tepki toplamıştı.
Canfeza abdest alırken tanışan ikili birkaç sahne sonra aniden öpüşürlerken, bu öpüşmenin Mahir'in Canfeza'nın rızasını almadan gerçekleşmesi ortalığı ayağa kaldırdı.
Canfeza'nın yaşadığı bu durumu izleyiciler taciz olarak nitelendirirken o sahneye epey tepki geldi.
İşte söz konusu öpüşme sahnesi:
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Gelen tepkiler de burada:
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