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Vahşi Kelebek Giray Altınok'un Yıllar Önceki Haline Şaşıracaksınız!

Vahşi Kelebek Giray Altınok'un Yıllar Önceki Haline Şaşıracaksınız!

Prens Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 13:58

Prens dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Giray Altınok'un 2006-2015 yılları arasında yayınlanan Anında Görüntü Show'a seyirci olarak dahil olduğu ve sahneye çıktığı ortaya çıktı.

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Blu TV'de yayınlanan Prens dizisiyle beğenimizi toplayan Giray Altınok, yeteneğiyle son dönemin en popüler ismi.

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisiyle beğenimizi toplayan Giray Altınok, yeteneğiyle son dönemin en popüler ismi.

Senaristliği ve oyunculuğuyla gözümüzü dolduran Altınok'un yeteneği yayınlanan bir TikTok videosuna göre meğer yıllar önce keşfedilmiş.

Senaristliği ve oyunculuğuyla gözümüzü dolduran Altınok'un yeteneği yayınlanan bir TikTok videosuna göre meğer yıllar önce keşfedilmiş.

Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu üstlendiği Anında Görüntü Show'a seyirci olarak katılan ve sahneye çıkarılan Giray Altınok, meğer daha o zamandan seyirciyi kendine bağlamış.

Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu üstlendiği Anında Görüntü Show'a seyirci olarak katılan ve sahneye çıkarılan Giray Altınok, meğer daha o zamandan seyirciyi kendine bağlamış.

Doğaçlama gösteri yapılan televizyon programına sağladığı uyumla alkış toplayan Altınok'un o görüntüleri yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Doğaçlama gösteri yapılan televizyon programına sağladığı uyumla alkış toplayan Altınok'un o görüntüleri yıllar sonra yeniden gündem oldu.

İşte o anlar:

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