Çocuklar Duymasın'da Meltem En Başından Beri Haklı mıydı?

2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın resmen çocukluğumuzun dizisi! Birbirine tamamen zıt Haluk ve Meltem çiftinin yaşamlarını konu alan dizide yıllardır tüm izleyiciler Haluk karakterinin ataerkil tavırlarını benimserken, X kullanıcıları aslında Meltem'in haklı olduğunu savunmaya başladı. Peki aslında kim haklı?