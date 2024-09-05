Çocuklar Duymasın'da Meltem En Başından Beri Haklı mıydı?
Çocuklar Duymasın'da Meltem En Başından Beri Haklı mıydı?
2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın resmen çocukluğumuzun dizisi! Birbirine tamamen zıt Haluk ve Meltem çiftinin yaşamlarını konu alan dizide yıllardır tüm izleyiciler Haluk karakterinin ataerkil tavırlarını benimserken, X kullanıcıları aslında Meltem'in haklı olduğunu savunmaya başladı. Peki aslında kim haklı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak 2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın, daha sonraları pek çok kez yeniden yayınlanarak 2019 yılına kadar ekranlarda yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirine tamamen zıt iki karakter olan Haluk ve Meltem'in aşk ve nefretin birbirine girdiği ilişkilerini konu alan dizide iki karakter istisnasız her bölüm kavga ederken, izleyiciler elbette taraf tutmadan edemiyordu.
Haluk'un daha esprili olması ve ataerkil tavırlarıyla izleyici Haluk'un tarafına daha yakın olurken, X kullanıcıları aslında en başından beri Meltem'in haklı olduğunu savunmaya başladı.
"Büyüdükçe Meltem'in haklı olduğunu anlamak..." yazılı bir paylaşım yapan kullanıcıya gelen yanıtlar, hakikaten Meltem'e hak vermemizi sağladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
İşte gelen tepkilerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın