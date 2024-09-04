Zahmet Etmeseydiniz: Yalı Çapkını'nın Merakla Beklenen 3. Sezon Tanıtımı İzleyiciyi Öfkelendirdi!
Zahmet Etmeseydiniz: Yalı Çapkını'nın Merakla Beklenen 3. Sezon Tanıtımı İzleyiciyi Öfkelendirdi!
İzleyicisinin ısrarla 'Seyran ve Ferit'i ayırmayın' çağrısına kayıtsız kalan Yalı Çapkını senaristleri, 3. sezonda iki karaktere de başka partner yazmıştı. Bu bilgiyle sinir katsayısı artan izleyiciye bir de fragmandaki ayrılık teması fazla geldi, sosyal medyada öfke krizleri geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi elde eden Yalı Çapkını, izleyicinin Seyran ve Ferit'in ayrılmamasına dair isteklerine karşı çıkmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon finalinde Seyran'ın ciddi bir hastalığı olduğu konusu vardı. Fakat o dönem aşkla bağlı çiftin bu sezon ayrılacağını öğrenmiştik.
İzleyici sosyal medyada bunun kavgasını verirken diziden ilk fragman geldi bile...
İzlemek isteyenleri şöyle alalım:
Tabii bir umut barışılır diye bekleyen izleyici fragman karşısında öfke krizi geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın