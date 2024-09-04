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Zahmet Etmeseydiniz: Yalı Çapkını'nın Merakla Beklenen 3. Sezon Tanıtımı İzleyiciyi Öfkelendirdi!

Zahmet Etmeseydiniz: Yalı Çapkını'nın Merakla Beklenen 3. Sezon Tanıtımı İzleyiciyi Öfkelendirdi!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 20:29

İzleyicisinin ısrarla 'Seyran ve Ferit'i ayırmayın' çağrısına kayıtsız kalan Yalı Çapkını senaristleri, 3. sezonda iki karaktere de başka partner yazmıştı. Bu bilgiyle sinir katsayısı artan izleyiciye bir de fragmandaki ayrılık teması fazla geldi, sosyal medyada öfke krizleri geçirildi.

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Özellikle ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi elde eden Yalı Çapkını, izleyicinin Seyran ve Ferit'in ayrılmamasına dair isteklerine karşı çıkmayı sürdürüyor.

Özellikle ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi elde eden Yalı Çapkını, izleyicinin Seyran ve Ferit'in ayrılmamasına dair isteklerine karşı çıkmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon finalinde Seyran'ın ciddi bir hastalığı olduğu konusu vardı. Fakat o dönem aşkla bağlı çiftin bu sezon ayrılacağını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz sezon finalinde Seyran'ın ciddi bir hastalığı olduğu konusu vardı. Fakat o dönem aşkla bağlı çiftin bu sezon ayrılacağını öğrenmiştik.

İzleyici sosyal medyada bunun kavgasını verirken diziden ilk fragman geldi bile...

İzleyici sosyal medyada bunun kavgasını verirken diziden ilk fragman geldi bile...

İzlemek isteyenleri şöyle alalım:

Tabii bir umut barışılır diye bekleyen izleyici fragman karşısında öfke krizi geçirdi.

Tabii bir umut barışılır diye bekleyen izleyici fragman karşısında öfke krizi geçirdi.
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