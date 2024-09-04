Zahmet Etmeseydiniz: Yalı Çapkını'nın Merakla Beklenen 3. Sezon Tanıtımı İzleyiciyi Öfkelendirdi!

İzleyicisinin ısrarla 'Seyran ve Ferit'i ayırmayın' çağrısına kayıtsız kalan Yalı Çapkını senaristleri, 3. sezonda iki karaktere de başka partner yazmıştı. Bu bilgiyle sinir katsayısı artan izleyiciye bir de fragmandaki ayrılık teması fazla geldi, sosyal medyada öfke krizleri geçirildi.