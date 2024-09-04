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Esra Erol'da 12 Yaşındaki Sudenaz'ı Alıkoyan İlhan Kütükçü, "Çocuğu Cinsel İstismar" Suçundan Tutuklandı!

Esra Erol'da 12 Yaşındaki Sudenaz'ı Alıkoyan İlhan Kütükçü, "Çocuğu Cinsel İstismar" Suçundan Tutuklandı!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 18:52

Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ı alıkoyduğu için gözaltına alınan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tutuklandı.

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Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın, 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu öğrenilmişti.

Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın, 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu öğrenilmişti.

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Çorum'da kaybolan küçük kız bulunmuş ve bulunmasının ardından İlhan Kütükçü gözaltına alınmıştı.

Çorum'da kaybolan küçük kız bulunmuş ve bulunmasının ardından İlhan Kütükçü gözaltına alınmıştı.

Detaylar:

Esra Erol, 4 Eylül tarihli programın finalinde İlhan Kütükçü'nün "çocuğu cinsel istismar" suçundan tutuklandığını açıkladı.

Esra Erol, 4 Eylül tarihli programın finalinde İlhan Kütükçü'nün "çocuğu cinsel istismar" suçundan tutuklandığını açıkladı.

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