Halil Ergün'le Partner Olmuştu: Ege Kökenli, Güzel Aşklar Diyarı'nda 'Hanımağa' Olacakmış!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen dizisinden ilk fragman da gelmişti. Dizide Hanzade karakterine hayat verecek Ege Kökenli, merak uyandıran dizide hanımağa oluşuyla ilgili konuştu.

Kaynak: Hürriyet Kelebek