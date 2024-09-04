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Halil Ergün'le Partner Olmuştu: Ege Kökenli, Güzel Aşklar Diyarı'nda 'Hanımağa' Olacakmış!

Halil Ergün'le Partner Olmuştu: Ege Kökenli, Güzel Aşklar Diyarı'nda 'Hanımağa' Olacakmış!

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 19:24

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen dizisinden ilk fragman da gelmişti. Dizide Hanzade karakterine hayat verecek Ege Kökenli, merak uyandıran dizide hanımağa oluşuyla ilgili konuştu.

Kaynak: Hürriyet Kelebek

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Güzel Aşklar Diyarı, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Güzel Aşklar Diyarı, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin Kapadokya'da başlanan çekimlerine Kayseri ve İstanbul'un da dahil olacağı açıklanmıştı.

Dizinin Kapadokya'da başlanan çekimlerine Kayseri ve İstanbul'un da dahil olacağı açıklanmıştı.

Konusuyla ilgi çeken dizide, güzel oyuncu Ege Kökenli'nin usta oyuncu Halil Ergün'le partner olacağını daha önce açıklamıştık.

Konusuyla ilgi çeken dizide, güzel oyuncu Ege Kökenli'nin usta oyuncu Halil Ergün'le partner olacağını daha önce açıklamıştık.

Detaylar için:

Dizide Hanzade karakterini canlandıracak oyuncu karakteriyle ilgili Hürriyet Kelebek'e konuştu.

Dizide Hanzade karakterini canlandıracak oyuncu karakteriyle ilgili Hürriyet Kelebek'e konuştu.

Karakterini "hükümet gibi kadın" olarak tanımlayan güzel oyuncu, “Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. " dedi.

Karakterini "hükümet gibi kadın" olarak tanımlayan güzel oyuncu, “Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. " dedi.
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Kökenli, partneri Halil Ergün için ise, "Senelerin tecrübesi, ustamız Halil abi ile olmak beni çok mutlu ediyor. Kendisi de pamuk gibi bir insan” ifadelerini kullandı.

Kökenli, partneri Halil Ergün için ise, "Senelerin tecrübesi, ustamız Halil abi ile olmak beni çok mutlu ediyor. Kendisi de pamuk gibi bir insan” ifadelerini kullandı.

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