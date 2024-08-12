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Ege Kökenli, Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün'ün Eşini Oynayacak!

Ege Kökenli, Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün'ün Eşini Oynayacak!

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 23:55

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor. Okuma provası yapılan dizide Halil Ergün ve Ege Kökenli partner olacak.

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Kanal D'de yayınlanacak iddialı dizilerden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'nda okuma provası yapıldı.

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