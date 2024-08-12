Ege Kökenli, Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün'ün Eşini Oynayacak!
Ege Kökenli, Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün'ün Eşini Oynayacak!
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nda yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor. Okuma provası yapılan dizide Halil Ergün ve Ege Kökenli partner olacak.
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Kanal D'de yayınlanacak iddialı dizilerden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'nda okuma provası yapıldı.
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Şampiyonlar Ligi'ni andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimlerinin Kapadokya, Karadeniz Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da yapılacağı açıklandı.
Meltem Cumbul'u 10 yıl sonra Türkiye'ye döndüren diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.
Güzel oyuncu Ege Kökenli ile Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün'ün partner olacağı açıklandı.
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