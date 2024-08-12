Kalpazan'la Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Deniz Baysal İmaj Değişikliği Yaptı!
Kalpazan'la Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Deniz Baysal İmaj Değişikliği Yaptı!
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal, Kalpazan dizisinde Çağlar Ertuğrul'la yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kalpazan'da canlandıracağı Ayşe karakteriyle izleyeceğimiz Baysal imajını değiştirdi.
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Ekranların sevilen ismi Deniz Baysal, Teşkilat dizisinin ardından Kalpazan'la ekrana dönmeye hazırlanıyor.
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Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat'ta birlikte rol aldığı Çağlar Ertuğrul'la üçüncü kez partner olmaya hazırlanan Baysal, dizi için hazırlıklara başladı.
Show TV ekranlarında yayınlanacak dizide Darphane’de çalışan çok düzgün bir insan olan Adem'in (Timuçin Esen) iyilik ve saflığının bedelini ağır ödeyerek bir kalpazana dönüşmesi anlatılacak.
Rolüne hazırlanmaya başlayan güzel oyuncu, dizi için imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını sarıya boyatıp perçem kestiren güzel oyuncuya yorum yağdı.
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