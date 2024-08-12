Mimar Selim Bey Evim Şahane'de Yaptığı Tasarımlar İçinde "Keşke Yapmasaydım" Dediği Ev Hakkında Konuştu!
Mimar Selim Bey Evim Şahane'de Yaptığı Tasarımlar İçinde "Keşke Yapmasaydım" Dediği Ev Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=4hBJk...
Kanal D ekranlarında yaptığı Evim Şahane programıyla tanınan Mimar Selim Yuhay, son zamanlarda kendisiyle ilgili yapılan caps'lerle yine çok konuşuluyor. Onedio.com'un YouTube yayınına katılarak sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Mimar Selim, 'Keşke yapmasaydım' dediği ev olup olmadığını anlattı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programıyla tanınan Mimar Selim Bey, yaptığı evlerle sosyal medyada çok konuşuluyor.
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İlginç tarzı ve fazla renkli tasarımlarıyla caps'lere konu olan ünlü mimar, Onedio.com'un YouTube hesabına konuk olarak hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.
Hem ev sahiplerini hem de sponsorları mutlu etmeye çalıştığını açıklayan Mimar Selim, günün sonunda imkan ve imkansızlıklar dahilinde ev sahibini mümkün olduğunca mutlu edebildiğine inandığını söyledi.
Kendinin memnun olmadığı evler olsa da açıklayamadığını biz buradan anladık
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