Mimar Selim Bey Evim Şahane'de Yaptığı Tasarımlar İçinde "Keşke Yapmasaydım" Dediği Ev Hakkında Konuştu!

Kanal D ekranlarında yaptığı Evim Şahane programıyla tanınan Mimar Selim Yuhay, son zamanlarda kendisiyle ilgili yapılan caps'lerle yine çok konuşuluyor. Onedio.com'un YouTube yayınına katılarak sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Mimar Selim, 'Keşke yapmasaydım' dediği ev olup olmadığını anlattı.