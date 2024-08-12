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Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Çağla Şıkel'in Programında Aniden Role Girdiği Anlar!

Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Çağla Şıkel'in Programında Aniden Role Girdiği Anlar!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 16:19

Kızıl Goncalar dizisinin Naim'i Mert Turak Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği  'Çağla ile Bu Yaz' programının konuğu oldu. Turak, dizide canlandırdığı Naim karakterini bir de burada oynadı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=pDEUc...
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Kızıl Goncalar'da oynadığı Naim karakteri ile fırtınalar estiren Mert Turak, Çağla Şıkel'in yeni programının konuğu oldu.

Kızıl Goncalar'da oynadığı Naim karakteri ile fırtınalar estiren Mert Turak, Çağla Şıkel'in yeni programının konuğu oldu.

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ilgili konuşan ikili esprileri ile güldürdü.

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ilgili konuşan ikili esprileri ile güldürdü.

Turak'ın programdaki şovu da ayrıca dikkat çekti. Başarılı oyuncu birden Naim karakterine girdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Turak'ın programdaki şovu da ayrıca dikkat çekti. Başarılı oyuncu birden Naim karakterine girdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.

İşte o güldüren anlar...

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