Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Çağla Şıkel'in Programında Aniden Role Girdiği Anlar!
Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Çağla Şıkel'in Programında Aniden Role Girdiği Anlar!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=pDEUc...
Kızıl Goncalar dizisinin Naim'i Mert Turak Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Çağla ile Bu Yaz' programının konuğu oldu. Turak, dizide canlandırdığı Naim karakterini bir de burada oynadı.
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Kızıl Goncalar'da oynadığı Naim karakteri ile fırtınalar estiren Mert Turak, Çağla Şıkel'in yeni programının konuğu oldu.
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NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ilgili konuşan ikili esprileri ile güldürdü.
Turak'ın programdaki şovu da ayrıca dikkat çekti. Başarılı oyuncu birden Naim karakterine girdi. O anlar izleyenleri gülümsetti.
İşte o güldüren anlar...
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