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Sihirli Annem'in Toprak'ından Defne Joy Foster Hakkında Üzen Açıklama!

Sihirli Annem'in Toprak'ından Defne Joy Foster Hakkında Üzen Açıklama!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 15:55

Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini oynayan Jennifer Boyner, dizide annesini canlandıran ve 2011'de vefat eden Defne Joy Foster hakkında üzen bir açıklama yaptı.

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Çocukluğumuzun en sevilen dizilerinden Sihirli Annem, o dönemin çocuk oyuncularının şimdilerde sosyal medya fenomeni olmasıyla hala gündemde yer almayı başarıyor.

Çocukluğumuzun en sevilen dizilerinden Sihirli Annem, o dönemin çocuk oyuncularının şimdilerde sosyal medya fenomeni olmasıyla hala gündemde yer almayı başarıyor.

2011 yılında vefat eden Defne Joy Foster'ın da rol aldığı dizide Foster'ın kızını canlandıran Jennifer Boyner yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulurken, Foster hakkında yeni bir itirafta bulundu.

2011 yılında vefat eden Defne Joy Foster'ın da rol aldığı dizide Foster'ın kızını canlandıran Jennifer Boyner yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulurken, Foster hakkında yeni bir itirafta bulundu.

Dizi hayranlarının ilgisi hakkında konuşan Boyner, izleyicilerin Eda'yı canlandıran Defne Joy'un gerçekte de annesi olduğunu sandıklarını belirtirken, patavatsız tavırlarından yakındı.

Dizi hayranlarının ilgisi hakkında konuşan Boyner, izleyicilerin Eda'yı canlandıran Defne Joy'un gerçekte de annesi olduğunu sandıklarını belirtirken, patavatsız tavırlarından yakındı.

Kendisine "Senin annen öldü değil mi?" diyen izleyicilere sitem eden Boyner, o anları sesi titreyerek anlattı.

Kendisine "Senin annen öldü değil mi?" diyen izleyicilere sitem eden Boyner, o anları sesi titreyerek anlattı.

İşte o anlar:

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