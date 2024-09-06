OVP’de Dolar Tahmini Uçtu: 2027’de Bir Dolar 46,9 Lira Olabilir
OVP’de Dolar Tahmini Uçtu: 2027’de Bir Dolar 46,9 Lira Olabilir
Türkiye’nin ekonomi yönetiminin hazırladığı yeni Orta Vadeli Program (OVP) dün paylaşılmıştı. Enflasyon beklentisinin yükseldiği OVP’deki dolar tahmini de uçuşa geçti. Programa göre 2027’de 1 ABD doları 46,9 Türk Lirası olabilir.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) yankıları sürüyor.
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Yeni OVP’de enflasyon beklentilerinde yükseliş olmuştu.
Aynı şekilde dolar kurunda da artış olabileceği programda kendine yer buldu.
Yeni OVP’ye göre, daha önce 23.9 olan dolar kuru tahmini 2024’te 33,2 oldu.
2025 yılı için ise dolar kuru tahmini 42 liradan 43,9 liraya yükseldi.
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Yeni OVP’de 2026’da dolar kuru için ise 44,6 lira tahmini yer aldı. Daha önce açıklanan OVP’de bu oran 47,8’di.
Son olarak 2027’de ise dolar kurunun 46,9 olabileceği beklentisi dile getirildi.
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