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Atilla Yeşilada’dan Tepki Çeken Açıklama: "6 Ay Çile Çekelim"

Atilla Yeşilada’dan Tepki Çeken Açıklama: "6 Ay Çile Çekelim"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 14:27

Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı bir programda maaşlara hedef enflasyon üzerinden zam yapılması gerektiğini söyledi. 6 ay çile çekerek enflasyon belasından kurtulacağımızı söyleyen Yeşilada’nın açıklamaları tepki çekti. Yeni açıklanan Orta Vadeli Program’da 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17 olmuştu.

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Türkiye’de ekonomi politikalarını yürüten kurulun bugün açıkladığı 2025 enflasyon hedefi yüzde 17 oldu. 2024 yılında ise hedeflenen oran yüzde 41.5.

Türkiye’de ekonomi politikalarını yürüten kurulun bugün açıkladığı 2025 enflasyon hedefi yüzde 17 oldu. 2024 yılında ise hedeflenen oran yüzde 41.5.

Enflasyon oranı bu kadar yüksek seyrederken, ekonomist Atilla Yeşilada’nın ocak ayında yapılacak zamlar için hedeflenen enflasyon oranını işaret etmesi tepki çekti.

Enflasyon oranı bu kadar yüksek seyrederken, ekonomist Atilla Yeşilada’nın ocak ayında yapılacak zamlar için hedeflenen enflasyon oranını işaret etmesi tepki çekti.

Atilla Yeşilada’nın açıklamaları 👇

Atilla Yeşilada'nın açıklamalarına sosyal medyada verilen tepkiler 👇

Atilla Yeşilada'nın açıklamalarına sosyal medyada verilen tepkiler 👇
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