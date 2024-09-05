Atilla Yeşilada’dan Tepki Çeken Açıklama: "6 Ay Çile Çekelim"
Atilla Yeşilada’dan Tepki Çeken Açıklama: "6 Ay Çile Çekelim"
Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı bir programda maaşlara hedef enflasyon üzerinden zam yapılması gerektiğini söyledi. 6 ay çile çekerek enflasyon belasından kurtulacağımızı söyleyen Yeşilada’nın açıklamaları tepki çekti. Yeni açıklanan Orta Vadeli Program’da 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17 olmuştu.
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Türkiye’de ekonomi politikalarını yürüten kurulun bugün açıkladığı 2025 enflasyon hedefi yüzde 17 oldu. 2024 yılında ise hedeflenen oran yüzde 41.5.
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Enflasyon oranı bu kadar yüksek seyrederken, ekonomist Atilla Yeşilada’nın ocak ayında yapılacak zamlar için hedeflenen enflasyon oranını işaret etmesi tepki çekti.
Atilla Yeşilada’nın açıklamaları 👇
Atilla Yeşilada'nın açıklamalarına sosyal medyada verilen tepkiler 👇
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Tıpkı Kalem suresi 15'nci ayette yazdığı gibi, bunlar eskilerin masalları