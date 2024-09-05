Yeni OVP Açıklandı: Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Yeni OVP Açıklandı: Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 2025-2027 Orta Vadeli Program’da (OVP), 2024 yılı için yüzde 33 olan enflasyon beklentisi yüzde 41.5’a yükseltildi.
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Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başına geçmesi sonrasında yayınlanan OVP’de 2024 yılı için yüzde 33 enflasyon hedefi konulmuştu.
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Hedefe ulaşmak için sıkı para politikası uygulanmış, faizler yükseltilmiş ve vergi paketi hazırlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yenilen OVP’nin detaylarını paylaştı.
Yılmaz’ın açıklamasına göre, 2024 yılı için yüzde 33 olan enflasyon yüzde 41,5 yükselirken, 2025 yılı için yüzde 15,2 olan TÜFE beklentisi yüzde 17,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 8,5 olan hedef yüzde 9,7'ye yükseltilirken 2027 yılı için enflasyon hedef yüzde 7 olarak belirlendi.
Ayrıca yeni OVP’de büyüme tahmini de yüzde 4’ten 3.5’a indirildi.
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