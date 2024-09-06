OVP Nedir? Orta Vadeli Program (OVP) Ne İşe Yarar, Maddeleri Nelerdir?

5018 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, çok yıllı bütçe hazırlığı süreci, Bakanlar Kurulu'nun Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Bu program, makro politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içerir.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP), bütçe sürecinin başlangıcını belirler ve stratejik hedefler doğrultusunda kamu politikalarını ve uygulamalarını şekillendirir. Bu çerçevede kaynak tahsisi gerçekleştirilir. Ayrıca, bu program, kamu ve özel sektör için öngörülebilirliği artırarak, bir yol haritası işlevi görür. Son yıllardaki sosyal ve ekonomik ilerlemelerin daha sağlam bir temel üzerinde devam etmesine yardımcı olur ve güven ve istikrarı destekler.