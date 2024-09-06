Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
OVP Nedir? Orta Vadeli Program (OVP) Ne İşe Yarar, Maddeleri Nelerdir?

OVP Nedir? Orta Vadeli Program (OVP) Ne İşe Yarar, Maddeleri Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 10:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP, merak konusu oldu. Ekonomist ve iktisatçıların da yorumlarıyla 20025 ila 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın amacı dikkat çekti. Peki, OVP nedir? OVP maddeleri nelerdir? Orta Vadeli Programın amacı nedir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin yakında takip ettiği dengeli ve sürdürülebilir ekonomiyi amaçlayan OVP, 5 Eylül Perşembe günü açıklandı.

Türkiye'nin yakında takip ettiği dengeli ve sürdürülebilir ekonomiyi amaçlayan OVP, 5 Eylül Perşembe günü açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 ila 2027 yıllarını kapsayan programa ilişkin yaptığı açıklamada, 'Öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı.' ifadelerine yer verdi.

Peki, açılımı Orta Vadeli Program olan OVP nedir? 👇

Orta Vadeli Program (OVP) Nedir?

Orta Vadeli Program (OVP) Nedir?

5018 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, çok yıllı bütçe hazırlığı süreci, Bakanlar Kurulu'nun Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Bu program, makro politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içerir.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP), bütçe sürecinin başlangıcını belirler ve stratejik hedefler doğrultusunda kamu politikalarını ve uygulamalarını şekillendirir. Bu çerçevede kaynak tahsisi gerçekleştirilir. Ayrıca, bu program, kamu ve özel sektör için öngörülebilirliği artırarak, bir yol haritası işlevi görür. Son yıllardaki sosyal ve ekonomik ilerlemelerin daha sağlam bir temel üzerinde devam etmesine yardımcı olur ve güven ve istikrarı destekler.

Orta Vadeli Program (OVP), çeşitli alanlarda uyumlu hedefler, politikalar ve önceliklerin belirlenmesini sağlar. Ayrıca makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri de kapsar.

Orta Vadeli Program (OVP), çeşitli alanlarda uyumlu hedefler, politikalar ve önceliklerin belirlenmesini sağlar. Ayrıca makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri de kapsar.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanması, idari ve yasal düzenlemelerin yapılması ve kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde, Programın hedefleri ve öncelikleri göz önünde bulundurulur.

Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

OVP Ne İşe Yarar?

OVP Ne İşe Yarar?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, Orta Vadeli Program (OVP), küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik trendler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş makroekonomik hedefler ve ekonomik-sosyal politikaları içerir. Bu politikalar ve hedefler, kamu ve özel sektörün gelecekteki ekonomik koşulları daha iyi tahmin edebilmesi için belirlenmiş. Bu şekilde, ekonomik öngörülebilirlik güçlendirilmeyi hedefler.

Orta Vadeli Programının İçeriğinde Neler Var?

Orta Vadeli Programının İçeriğinde Neler Var?

Orta Vadeli Program'ın içeriği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı: 

  • Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

  • Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

  • Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

  • Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

  • Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

  • Üç yıllık perspektife sahiptir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

OVP'de Belirlenen Temel Ekonomik Tahminler Nelerdir?

OVP'de Belirlenen Temel Ekonomik Tahminler Nelerdir?

Bloomberg tarafından hazırlanan tabloda da görüldüğü gibi OVP tahminlerinde, büyüme, kişi başı gelir, enflasyon, cari açık, işsizlik, bütçe açığı (GSYH), TÜFE, bütçe açığına dair pek çok veriye yer verildi. 

Buna göre, 2024 yılına ait büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3.5'e geriledi. Enflasyon beklentisi ise yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseldi. Cari açığın yıl içindeki yüzdesi 3.1'den yüzde 1.7'ye düşerken, 2027 dolar tahmini 46.9 TL oldu!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın