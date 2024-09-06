OVP Nedir? Orta Vadeli Program (OVP) Ne İşe Yarar, Maddeleri Nelerdir?
OVP Nedir? Orta Vadeli Program (OVP) Ne İşe Yarar, Maddeleri Nelerdir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP, merak konusu oldu. Ekonomist ve iktisatçıların da yorumlarıyla 20025 ila 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın amacı dikkat çekti. Peki, OVP nedir? OVP maddeleri nelerdir? Orta Vadeli Programın amacı nedir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin yakında takip ettiği dengeli ve sürdürülebilir ekonomiyi amaçlayan OVP, 5 Eylül Perşembe günü açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Vadeli Program (OVP) Nedir?
Orta Vadeli Program (OVP), çeşitli alanlarda uyumlu hedefler, politikalar ve önceliklerin belirlenmesini sağlar. Ayrıca makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri de kapsar.
OVP Ne İşe Yarar?
Orta Vadeli Programının İçeriğinde Neler Var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OVP'de Belirlenen Temel Ekonomik Tahminler Nelerdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın