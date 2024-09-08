İngiliz Ekonomist Timothy Ash: "Mehmet Şimşek Olmasaydı, 2000-2001 Krizi Olurdu"
İngiliz Ekonomist Timothy Ash: "Mehmet Şimşek Olmasaydı, 2000-2001 Krizi Olurdu"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönünde attığı adımlar halka ağır fatura olarak dönerken, yurt dışından yatırımcılar ve ekonomistlerden de geçer not almaya devam ediyor. Krizin sebebi adeta fatura edilirken, beklenen ara zam ya da asgari ücret için %20 tahminleri şimdiden halkı kara kara düşündürüyor.
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Fitch’in Türkiye’nin kredi notunda bir basamak artış yapması, ekonomi dünyasında yorumlanmaya devam ediyor.
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İngiliz Ekonomist Timothy Ash, "Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001’e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı” dedi.
"Beklenen bir durum" diye nitelendiren Ash, Şimşek'e de teşekkür etti. Ash, “Mehmet Bey'e teşekkürler, çünkü onun rehberliğinde ekonomik ortodoksiye dönüş, şu anki derecelendirme yükselişlerine yönelik ivmenin büyük bir kısmını açıklıyor. Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda” dedi.
Şimşek'in politikaları halk tarafından eleştirilirken uluslararası yatırımcı ve ekonomistlerin övmesi ise yeniden tartışma konusu oldu.
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