İngiliz Ekonomist Timothy Ash: "Mehmet Şimşek Olmasaydı, 2000-2001 Krizi Olurdu"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönünde attığı adımlar halka ağır fatura olarak dönerken, yurt dışından yatırımcılar ve ekonomistlerden de geçer not almaya devam ediyor. Krizin sebebi adeta fatura edilirken, beklenen ara zam ya da asgari ücret için %20 tahminleri şimdiden halkı kara kara düşündürüyor.