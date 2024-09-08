Zırhlı Araç Devrildi: 4 Asker Şehit, 1 Yaralı
Zırhlı Araç Devrildi: 4 Asker Şehit, 1 Yaralı
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Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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Yerlikaya, şehit olan askerlerin adını da açıkladı: Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş
Yerlikaya, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun da yaralandığını açıkladı.
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