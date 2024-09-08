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Zırhlı Araç Devrildi: 4 Asker Şehit, 1 Yaralı

Zırhlı Araç Devrildi: 4 Asker Şehit, 1 Yaralı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 21:48

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

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Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yerlikaya, şehit olan askerlerin adını da açıkladı: Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş

Yerlikaya, şehit olan askerlerin adını da açıkladı: Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş

Yerlikaya, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun da yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun da yaralandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

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