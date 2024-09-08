Narin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu Önünde Bekleyen Akrabalarına Verilmedi
Narin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu Önünde Bekleyen Akrabalarına Verilmedi
Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin'in cenazesi için yakınları cenaze aracı getirdi ancak kurumdan cenaze aileye teslim edilmedi.
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Narin'in cenazesi otopsi amacıyla sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Adli Tıp Ön Raporu'na göre boğularak öldürüldüğü iddia edilen Narin için kesin sonuç henüz açıklanmadı.
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Bianet'ten Evrim Deniz, Adli Tıp Kurumu'nun önünden yaptığı haberde cenaze aracının geldiğini ancak cenazenin Narin'in yakınlarına teslim edilmediğini söyledi.
Evrim Deniz, "Adli Tıp Kurumu'na gelen cenaze nakil aracı, boş şekilde geri döndü" dedi.
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İşte adalet diye buna denir 🤙
Biraz önce cumhuriyette okuduğum haberde ise "Narin'in naaşı yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak doğduğu ve öldürüldüğü köyde toprağa verilecek." yazıyordu h... Devamını Gör
tüm Türkiye bir olup bu yavruya güzel bir ilde mezar yaptırabilsek keşke. kesinlikle hiçbir aile ferdinin ziyaretine gelmesine izin verilmeyecek şekilde. cen... Devamını Gör
O köyü geçtim o ile bile gömmeyin o kuzuyu 🥺 bulutlara gömün 😢